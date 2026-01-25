XRP’de Fırtına Öncesi Sessizlik mi? Kritik Bir Hafta Başlıyor

Kripto para piyasası 2026 yılına sert dalgalanmalarla girerken, Ripple ekosisteminin ana ağ varlığı XRP kısa sürede yaşadığı güçlü yükselişin ardından yeniden baskı altına girdi. Ocak ayının ilk günlerinde çift haneli artışlarla dikkat çeken fiyat, küresel siyasi gelişmelerin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Greenland’a yönelik söylemleriyle artan jeopolitik gerilim, riskli varlıklarda satışları tetiklerken XRP de bu dalgadan payını aldı. Piyasa yorumlarında, önümüzdeki haftaya ilişkin üç farklı senaryo öne çıkıyor.

XRP İçin Aşağı ve Yukarı Yönlü Senaryolar

Ocak ayının ilk haftasında 1,90 doların altından 2,40 dolara kadar yükselen XRP, 6 Ocak sonrasında ivmesini kaybederek yeniden başlangıç seviyelerine geriledi. Piyasa değerlendirmelerinde, 1,90 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğu vurgulanıyor. Bu bölgenin kalıcı biçimde aşağı kırılması halinde fiyatın 1,80 doların da altına sarkarak 1,70 dolara kadar geri çekilmesi olasılığı masada bulunuyor.

Analizlerde, söz konusu düşüş senaryosuna yaklaşık yüzde 30–35 arası bir ihtimal atfediliyor. Geçmiş aylarda alıcıların devreye girdiği 1,80 dolar bandının kaybedilmesi, teknik görünümü daha da zayıflatabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Küresel piyasalarda risk iştahının düşük kalması ve Bitcoin’de net bir yön oluşmaması, aşağı yönlü baskıyı destekleyen başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Buna karşılık daha iyimser senaryoda, XRP’nin kısa vadede yeniden 2,30 dolar civarına doğru toparlanabileceği ifade ediliyor. Böyle bir hareketin gerçekleşebilmesi için 2,05–2,10 dolar aralığının güçlü hacimle destek haline gelmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak bu tür bir yükselişin, XRP’ye özgü gelişmelerden ziyade genel piyasa gücüne bağlı olacağı vurgulanıyor.

Konsolidasyon Beklentisi ve Piyasa Dinamikleri

Uzman yorumlarında en yüksek olasılığın yatay seyir olduğu dikkat çekiyor. Yılın henüz ilk üç haftası geride kalmışken, XRP’nin kısa sürede birden fazla çift haneli fiyat hareketi üretmiş olması, piyasanın soluklanma ihtiyacını artırıyor. Bu nedenle fiyatın 1,85–2,05 dolar aralığında sıkışarak yön arayışına girmesi olası görülüyor.

Bu konsolidasyon ihtimaline yüzde 40–45 civarında bir olasılık tanınıyor. Mevcut teknik yapı, alıcılar ile satıcılar arasında net bir üstünlük oluşmadığını gösteriyor. Bitcoin’in yatay hareketini sürdürmesi halinde, XRP’nin de benzer bir şekilde dar bantta işlem görmesi bekleniyor.

Yatay fiyatlama, kısa vadede işlem yapan yatırımcılar için sabır gerektiren bir ortam yaratabilir. Bununla birlikte, teknik göstergelerin dengelenmesi ve piyasanın yeni bir kırılım için zemin hazırlaması açısından böyle bir sürecin sağlıklı olduğu görüşü de öne çıkıyor. Piyasa katılımcıları, önümüzdeki hafta boyunca küresel risk başlıklarını ve lider kripto varlıkların yönünü yakından izlemeye devam edecek.