BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 2 Yıl Sonra İlk: Yatırımcılar Zarar Yazıyor

Özet

  • Bitcoin yatırımcıları, Ekim 2023’ten beri ilk kez 30 günlük periyotta net zarar yazdı.
  • Gerçekleşmiş kârlar, geçmiş döngülerle benzer biçimde aşağı yönlü zirveler üretti.
  • Talep göstergeleri zayıf seyrini koruyor, belirgin bir toparlanma görülmüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Bitcoin yatırımcıları, iki yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez net zarar yazarak karlılık cephesinde sert bir kırılma yaşadı. Haftalık zincir üstü veriler, Aralık sonundan itibaren gerçekleşen satışların kayıpla sonuçlandığını ve bu tablonun son 30 güne yayıldığını ortaya koyuyor. Gelişme, lider kripto varlıkta fiyat ivmesinin zayıfladığı ve piyasa algısının aşağı yönlü döngüye yaklaştığı bir dönemde kayda geçti. Veriler, kâr dinamiklerindeki dönüşümün önceki büyük döngülerle benzerlik taşıdığını işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kar Dinamiklerinde İşler Tersine Döndü
2 Erken Aşama Ayı Koşullarına İşaretler

Kar Dinamiklerinde İşler Tersine Döndü

Zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant, 23 Aralık’tan bu yana Bitcoin ağında yaklaşık 69 bin BTC’lik net gerçekleşmiş zararın oluştuğunu raporladı. Haftalık değerlendirmeye göre, 30 günlük periyotta net zarar görülmesi Ekim 2023’ten beri ilk kez yaşanıyor. Bu süreçte gerçekleşen satışların önemli bir bölümü, yatırımcıların maliyetlerinin altında fiyatlardan pozisyon kapattığını gösteriyor.

Gerçekleşmiş kârların Mart 2024’ten itibaren kademeli biçimde azaldığına dikkat çekilirken, fiyatların yükseliş evresinde momentum kaybetmesiyle kârlılığın eridiği vurgulanıyor. Analistler, mevcut tabloyu 2021–2022 döngüsüyle karşılaştırıyor. Ocak 2021’de zirve yapan net kârların sonrasında daha düşük yerel tepeler üretmesi ve nihayetinde zarara dönmesi, benzer bir zaman çizelgesini akla getiriyor.

Aynı desenin güncel döngüde de izlendiği belirtiliyor. Ocak 2024’te tepe yapan net kârlar; Aralık 2024, Temmuz 2025 ve Ekim 2025’te daha düşük zirvelerle devam etti. Son aşamada marjın negatife geçmesi, ağ katılımcılarının net zarar yazdığına işaret ediyor.

Erken Aşama Ayı Koşullarına İşaretler

Verilere göre Bitcoin’de net gerçekleşmiş karlar Ekim 2025’te 4,4 milyon BTC seviyesindeyken güncel olarak 2,5 milyon BTC’ye geriledi. Bu seviye, Mart 2024’ten beri görülmeyen bir noktaya karşılık geliyor ve Mart 2022’deki erken ayı koşullarıyla benzerlik taşıyor. O dönemde fiyat ivmesi zayıflamış, satış baskısı zincir üstü metriklere yansımıştı.

Net gerçekleşmiş zararların seyri de geçmiş döngüyle örtüşüyor. Mart 2022’de düşüş eğilimi derinleşirken, yatırımcı davranışları maliyet altı satışların arttığını göstermişti. Güncel dönemde de benzer bir psikolojiye işaret eden okumalar öne çıkıyor; piyasa katılımcıları temkinli, kısa vadeli toparlanma denemeleri sınırlı kalıyor.

Talep tarafında kayda değer bir iyileşme gözlenmiyor. Son haftalarda talep koşullarında sınırlı bir toparlanma rapor edilse de, spot göstergeler ve borsa yatırım fonları kaynaklı girişlerde belirgin bir ivme oluşmadı. Aksine, son 30 günde talebin daraldığı belirtiliyor. Daha önce CryptoPotato tarafından aktarılan bulgular da bu zayıf görünümle uyumlu bir tabloya işaret ediyor.

Ömer Ergin
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Yorum Yazın

