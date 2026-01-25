Kripto Para Gelirlerinde Tek Hakim: Popüler Altcoin 2025’e Damga Vurdu

Kripto para sektöründe 2025 yılı, gelir dağılımı açısından net bir güç yoğunlaşmasına sahne oldu. CoinGecko Research tarafından derlenen veriler, sektör genelinde üretilen gelirin önemli bölümünün sınırlı sayıdaki protokol tarafından toplandığını ortaya koydu. Özellikle stablecoin ihraççıları ve işlem odaklı protokoller, yıl boyunca oluşan toplam gelirin ana taşıyıcıları arasında yer aldı. Veriler, piyasa koşullarındaki dalgalanmalara rağmen gelir liderliğinin belirli aktörlerde toplandığını gösterdi.

Tether’in Gelir Liderliği ve Stablecoin Hakimiyeti

2025 boyunca kripto protokolleri arasında en yüksek geliri elde eden yapı, Tether oldu. CoinGecko Research verilerine göre Tether, yıl genelinde yaklaşık 5,2 milyar dolarlık gelir üreterek incelenen 168 protokol arasındaki toplam gelirin yüzde 41,9’unu tek başına karşıladı. Bu performans, stablecoin ihraççılarını sektör gelirlerinin merkezine yerleştirdi.

Yıl içinde en çok gelir üreten ilk 10 protokol incelendiğinde, dört stablecoin ihraççısının toplam gelirin yüzde 65,7’sini oluşturduğu görüldü. Bu dört aktör, yaklaşık 8,3 milyar dolarlık gelirle diğer tüm protokolleri geride bıraktı. Geriye kalan ilk 10 içindeki altı protokolün tamamının işlem odaklı yapılardan oluşması, piyasa hareketliliğinin gelir üretiminde belirleyici rolünü teyit etti.

Grafik verileri, özellikle yılın ilk çeyreğinde işlem protokollerinin güçlü performans sergilediğini, ancak piyasa yön değiştirdikçe gelirlerde belirgin bir gerileme yaşandığını gösterdi. Stablecoin gelirlerinin ise daha istikrarlı bir seyir izlediği dikkat çekti.

Tron’un Yükselişi ve İşlem Protokollerinin Kırılganlığı

CoinGecko Research değerlendirmesinde, blokzincir ağları da gelir hesaplamasına dahil edildiğinde Tron’un 2025 yılında yaklaşık 3,5 milyar dolarlık gelirle ikinci sırada yer aldığı belirtildi. Tron’un yüksek gelir üretiminin temelinde, USDT işlemleri için tercih edilen ana ağlardan biri haline gelmesi bulunuyor. Ağ üzerindeki yoğun stablecoin transferleri, Tron’un gelir kalemlerini istikrarlı biçimde destekledi.

İşlem protokollerine dayalı gelir yapısının ise piyasa koşullarına son derece duyarlı olduğu verilerle ortaya kondu. Örneğin yılın başında meme coin hareketliliğinin zirve yaptığı dönemde Phantom, Ocak ayında yaklaşık 95,2 milyon dolar gelir üretti. Ancak yılın sonuna doğru ilginin azalmasıyla birlikte aynı protokolün Aralık ayındaki geliri 8,6 milyon dolara kadar geriledi.

Bu tablo, işlem hacmine bağımlı modellerin yüksek getiri potansiyeline sahip olmakla birlikte sürdürülebilirlik açısından kırılgan bir yapı sunduğunu gösterdi. Stablecoin odaklı gelirlerin ve USDT transferlerinin yoğun olduğu ağların ise daha dengeli bir gelir profili oluşturduğu 2025 verileriyle net biçimde görüldü.