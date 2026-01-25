Bitcoin Düştü, Gözler Bu 3 Altcoin’e Çevrildi

Bitcoin’de geçen hafta görülen sert geri çekilme, kripto piyasasında dikkatleri yeniden altcoin cephesine çevirdi. Lider kripto para 96 bin dolardan 88 bin dolar seviyesine kadar gerilerken, analistler kısa vadeli düzeltmenin yeni nesil altcoinler için alan açabileceğini düşünüyor. Piyasalarda sermaye rotasyonunun hızlanmasıyla Solana Mobile Seeker, Pump.fun ve Official Trump gibi varlıkların önümüzdeki günlerde öne çıkması bekleniyor. Haftanın ilk işlemlerinde fiyat davranışları, bu üç altcoin için teknik açıdan kritik sinyaller üretiyor.

Bitcoin’deki Düşüş Altcoin İştahını Nasıl Etkiledi?

Geçtiğimiz hafta Bitcoin fiyatı yaklaşık yüzde 7 değer kaybederek aylık dip seviyesine yaklaştı. Küresel kripto piyasalarında yaşanan bu geri çekilme, özellikle kaldıraçlı işlemler tarafında sert tasfiyeleri beraberinde getirdi. Verilere göre yalnızca son 24 saat içinde 25 milyon doların üzerinde pozisyon kapatıldı ve bu tutarın büyük bölümü uzun yönlü işlemlerden kaynaklandı. Piyasanın merkezinde yer alan Bitcoin’deki zayıflama, risk iştahının tamamen kaybolduğuna işaret etmiyor.

Deneyimli analistlere göre fiyatlardaki geri çekilme, piyasanın genel yapısını bozan bir çöküş niteliği taşımıyor. Aksine, büyük oyuncuların kâr realizasyonuna yönelmesiyle birlikte sermayenin daha küçük ve volatil projelere kayması için uygun bir zemin oluşuyor. Özellikle son dönemde piyasaya giren veya kısa sürede yüksek getiri sağlayan altcoinler, bu tür dönemlerde yatırımcı ilgisini daha kolay çekebiliyor.

Bu çerçevede Solana Mobile Seeker, Pump.fun ve Official Trump gibi varlıklar, haftanın ana gündem başlıkları arasında yer alıyor. Her üç projede de teknik göstergeler, fiyatların belirli eşiklerde karar aşamasında olduğunu gösteriyor. Yatırımcı davranışları ise kısa vadeli yön arayışının hız kazandığını ortaya koyuyor.

SKR, PUMP ve TRUMP Fiyatlarında Teknik Görünüm

Solana Mobile Seeker, geçtiğimiz hafta yüzde 200’ü aşan yükselişin ardından güçlü bir düzeltme sürecine girdi. Birden fazla büyük borsada listelenmenin ardından 0,05 doların üzerine çıkan fiyat, yoğun satış baskısıyla karşılaştı. Güncel işlemlerde SKR yaklaşık 0,028 dolar seviyesinde bulunurken, kısa vadeli hareketli ortalamaların altına sarkması dikkat çekiyor. RSI göstergesinin 50 civarında seyretmesi, alıcı ve satıcılar arasında net bir üstünlük oluşmadığını ortaya koyuyor. Fiyatın 0,035 dolar üzerine yerleşmesi halinde yukarı yönlü ivmenin yeniden güçlenmesi mümkün görünüyor.

Pump.fun tarafında ise daha dengeli bir tablo öne çıkıyor. Fiyatın 0,0024 dolar civarında destek bulması, düşük seviyelerde alım isteğinin sürdüğünü gösteriyor. Son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde yükseliş kaydeden PUMP, düşen direnç çizgisine yaklaşmış durumda. Bu seviyeden gelebilecek satışlar, fiyatı yeniden 0,00235 dolar altına çekebilir. Direncin aşılması halinde ise 0,0033 dolar bölgesi gündeme gelebilir.

Official Trump cephesinde geçen hafta yaşanan sert düşüş, kısa vadeli zirvenin ardından güçlü bir toparlanma arayışını tetikledi. Fiyatın 20 günlük ortalamanın altına sarkması, satış baskısının arttığını gösterse de dip seviyelerde birikim dikkat çekiyor. TRUMP’ın 5 dolar üzerine kalıcı şekilde yerleşmesi, fiyatı 5,7 dolar bandına taşıyabilecek yeni bir hareketin kapısını aralayabilir. Aksi senaryoda 4,4–4,1 dolar aralığı yeniden test edilebilir.