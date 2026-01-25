BITCOIN (BTC)

Bitcoin 100 Bin Dolar İçin Ne Bekliyor? Kritik Seviyeler Masada

Özet

  • Bitcoin, güçlü direnç bölgeleri altında yatay seyrini koruyor.
  • 100 bin dolar hedefi için kalıcı bir teknik kırılım gerekiyor.
  • Piyasa, kısa vadede temkinli ve bekleyiş odaklı ilerliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin, son haftalarda belirgin bir yön oluşturmadan dar bir bant içinde hareket etmeyi sürdürüyor. Günlük grafiklerde fiyatın 91.000–95.500 dolar aralığındaki güçlü direnç bölgesini aşmakta zorlandığı görülüyor. Analistler, alıcıların henüz bu seviyeleri kalıcı biçimde geçecek ivmeyi oluşturamadığını vurguluyor. Bu tablo, piyasanın kısa vadede temkinli bir bekleyiş sürecinde olduğunu ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Neden 100 Bin Dolar Yolunda Zorlanıyor?
2 Kısa Vadede Hangi Seviyeler Takip Ediliyor?

Bitcoin Neden 100 Bin Dolar Yolunda Zorlanıyor?

Piyasa verilerine göre Bitcoin, son haftalarda defalarca test edilen 91.000–95.500 dolar bandında satış baskısıyla karşılaşıyor. Bu aralık, hem teknik analizde öne çıkan bir direnç bölgesi hem de önceki denemelerde fiyatı geri çeviren kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Analistler, söz konusu seviyenin önümüzdeki haftalar boyunca ve hatta yılın ilk çeyreğine kadar önemini koruyabileceği görüşünde birleşiyor.

Kısa süre önce bu bölgeye doğru yaşanan yükseliş denemesi de kalıcı olmadı. Fiyatın yeniden geri çekilmesi, piyasada alım iştahının sınırlı kaldığını ve güçlü bir trend değişiminin henüz teyit edilmediğini gösterdi. Bu nedenle 100 bin dolar üzeri senaryolar, yalnızca net bir kırılım ve bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde anlam kazanıyor.

Mevcut yapı, analistlere göre yeni bir ralli yerine düzeltme niteliği taşıyan bir fiyat davranışına işaret ediyor. Alıcılar ile satıcılar arasındaki denge, piyasada kararsız bir görünüm oluştururken, yüksek seviyelere yönelik beklentiler şimdilik ertelenmiş durumda.

Kısa Vadede Hangi Seviyeler Takip Ediliyor?

Teknik görünümde kısa vadeli direnç alanı 89.600–91.600 dolar bandında şekilleniyor. Aşağı yönde ise 87.900–88.800 dolar aralığı önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu dar fiyat aralığı, piyasanın yön arayışında olduğunu ve yatırımcıların net bir sinyal beklediğini ortaya koyuyor.

91.600 doların aşılması, kısa vadeli bir toparlanma ihtimalini gündeme getirebilir. Ancak analistler, tek başına bu hareketin daha büyük bir trend dönüşümünü doğrulamak için yeterli olmayacağını belirtiyor. Daha güçlü bir görünüm için ana direnç bölgesinin üzerinde kalıcılık şart görülüyor.

Aşağı yönlü riskler de tamamen ortadan kalkmış değil. Bazı senaryolarda Bitcoin’in yeniden bir geri çekilme yaşayabileceği, ardından daha sağlıklı bir toparlanma denemesi yapabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, fiyatın çok daha düşük seviyelere inmesi kesin bir beklenti olarak sunulmuyor. Piyasa katılımcıları, hafta sonuna doğru ya da yeni haftanın ilk günlerinde daha net bir fiyat davranışı oluşabileceğini değerlendiriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

