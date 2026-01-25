XRP’de 42 Dolar Neden Sürekli Gündeme Geliyor? Büyük Resim Ne Diyor?

Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve politik belirsizlik, kripto varlıklar üzerinde baskı yaratırken XRP de son günlerde geri çekildi. Dijital varlıklar değer kaybederken altın ve gümüş gibi geleneksel güvenli limanların yükselmesi, riskten kaçış eğiliminin güçlendiğine işaret etti. Piyasa uzmanları, XRP’deki zayıflamanın projeye özgü gelişmelerden çok makroekonomik dinamiklerden kaynaklandığını vurguluyor. Kısa vadede fiyat hareketlerinin duyarlılık ve likidite koşullarıyla şekillendiği bir dönem yaşanıyor.

Makro Baskılar ve Kısa Vadeli Fiyat Dinamikleri

Son düşüş süreci, küresel siyasi gerilimler, ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve tarifelere ilişkin beklentilerle hız kazandı. Bu ortamda kripto paralar, yatırımcı algısında yüksek riskli varlık sınıfı olarak konumlanmaya devam ediyor. XRP de genel piyasa yönüyle paralel hareket ederek satış baskısından kaçamadı. Likiditenin inceldiği dönemlerde fiyat dalgalanmalarının daha sert yaşanması, kısa vadeli görünümü belirsiz kılıyor.

Piyasa katılımcıları, belirsizlik azalana kadar net bir yön tayin etmenin zor olduğuna dikkat çekiyor. Kısa zaman dilimlerinde oluşan fiyat hareketleri, teknik seviyelerden çok makro haber akışına duyarlı seyrediyor. Bu nedenle yatırımcılar, risk iştahındaki değişimleri ve küresel politika başlıklarını yakından izliyor.

Analistlere göre, kripto piyasasında yaşanan dalgalanma yalnızca XRP’ye özgü değil. Genel tablo, sermayenin geçici olarak daha temkinli alanlara yöneldiğini gösteriyor. Bu süreçte fiyatların baskı altında kalması, uzun vadeli beklentileri tamamen ortadan kaldırmış değil.

Uzun Vadeli Yapı ve 42 Dolar Tartışması

Kısa vadeli oynaklığa rağmen bazı analistler, XRP’nin uzun vadeli teknik yapısının korunmaya devam ettiğini savunuyor. Kripto piyasası analisti EGRAG, sıkça gündeme gelen 42 dolar seviyesinin spekülatif iyimserlikten değil, uzun dönemli piyasa yapısından türetildiğini ifade ediyor. Analize göre geçmiş döngülerde uzun süreli sıkışma dönemlerini, ölçülü ve yüksek hassasiyetle gerçekleşen fiyat genişlemeleri izledi.

EGRAG, önceki konsolidasyon fazlarının ardından gelen yükselişlerin, projeksiyonlarla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtiyor. Bu durum, tekrar eden bir piyasa davranışı olasılığını gündeme getiriyor. Analiste göre XRP, zamanlama, sıkışma ve kırılım mantığı açısından önceki döngülere benzeyen dördüncü bir uzun vadeli yapıya doğru ilerliyor.

Yine de bu yaklaşım, kesin bir fiyat hedefi anlamına gelmiyor. Makroekonomik şokların, teknik formasyonları kısa vadede geçersiz kılabileceği uyarısı yapılıyor. Uzun vadeli senaryoların hayata geçmesi için piyasaların stres dönemlerini geride bırakması ve yapısal tutarlılığın ödüllendirilmesi gerekiyor. Yazının hazırlandığı sırada XRP, 1,91 dolar seviyesinde işlem görerek negatif bölgede kalmayı sürdürüyordu.