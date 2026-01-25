Kripto Para

Bitcoin 16 Trilyon Dolar Olur mu? ARK’den Çarpıcı 2030 Tahmini

Özet

  • ARK Invest, Bitcoin’in 2030’da 16 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşabileceğini öngörüyor.
  • Kurumsal benimsenme ve risk ayarlı getiri, Bitcoin’i piyasanın merkezine taşıyor.
  • Araştırmaya göre yalnızca az sayıda kripto para uzun vadede parasal niteliklerini koruyacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Küresel yatırım yönetimi şirketi ARK Invest, yayımladığı Big Ideas 2026 raporunda kripto para piyasasına dair iddialı bir projeksiyon ortaya koydu. Rapora göre Bitcoin, 2030 yılına kadar toplam kripto piyasa değerinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturarak 16 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşabilir. Bu senaryo kripto paraların yalnızca spekülatif araçlar olmaktan çıkıp küresel finans sisteminde merkezi bir rol üstlenebileceğine işaret ediyor. ARK’nin analizleri, Bitcoin’in kurumsal benimsenme, risk profili ve arz dinamikleri üzerinden şekillenen uzun vadeli bir dönüşüme girdiğini ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’in 2030 Yol Haritası: 16 Trilyon Dolarlık Senaryo
2 Akıllı Sözleşmeler, Risk Getirisi ve “Az Sayıda Kazanan” Tezi

Bitcoin’in 2030 Yol Haritası: 16 Trilyon Dolarlık Senaryo

ARK Invest, akıllı sözleşme ağları ve “saf dijital para” kategorisindeki varlıkların toplam piyasa değerinin 2030’a kadar 28 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Raporda, halka açık blokzincirler üzerinde değer saklama aracı, değişim aracı ve hesap birimi olarak kullanılan kripto paraların on yılın sonuna kadar yıllık yaklaşık yüzde 61’lik bir bileşik büyüme oranı yakalayabileceği ifade ediliyor. Bu çerçevede Bitcoin’in, söz konusu toplam pazarın yaklaşık yüzde 70’ini tek başına temsil etmesi bekleniyor.

Bitcoin özelinde yapılan projeksiyonlar, daha da dikkat çekici bir tablo çiziyor. ARK’ye göre BTC’nin piyasa değeri, önümüzdeki yıllarda yıllık yaklaşık yüzde 63 bileşik büyüme oranı sergileyerek 2 trilyon dolar seviyesinden 16 trilyon dolara yükselebilir. Bu senaryonun arkasında, Bitcoin’in sınırlı arz yapısı, artan kurumsal talep ve giderek güçlenen “dijital güvenli liman” algısı yer alıyor.

Raporda ayrıca, 2025 itibarıyla ABD merkezli Bitcoin ETF’leri ile halka açık şirketlerin toplam Bitcoin arzının yüzde 12’sini elinde tuttuğu vurgulanıyor. ETF bakiyeleri yıl içinde yüzde 19,7 artışla yaklaşık 1,12 milyon BTC’den 1,3 milyon BTC’ye yükselirken, halka açık şirketlerin BTC varlıkları yüzde 73 artarak 1,09 milyon BTC seviyesine ulaştı. Bu veriler, kurumsal aktörlerin Bitcoin üzerindeki etkisinin hızla arttığını gösteriyor.

Akıllı Sözleşmeler, Risk Getirisi ve “Az Sayıda Kazanan” Tezi

ARK Invest, Bitcoin dışındaki kripto paralar için daha seçici bir tablo çiziyor. Raporda, akıllı sözleşme platformlarının piyasa değerinin 2030’a kadar yıllık yüzde 54 büyüme oranıyla yaklaşık 6 trilyon dolara çıkabileceği öngörülüyor. Bu büyümenin, ortalama yüzde 0,75’lik bir gelir oranıyla yıllık 192 milyar dolarlık gelir üretimiyle destekleneceği belirtiliyor. Ancak ARK, bu pazarın büyük bölümünün yalnızca iki ya da üç Layer 1 ağ tarafından domine edileceğini savunuyor.

Risk ayarlı getiri tarafında ise Bitcoin’in belirgin bir üstünlük sağladığına dikkat çekiliyor. ARK’nin analizine göre BTC’nin ortalama yıllık Sharpe Oranı, 2025’in büyük bölümünde Ethereum, Solana ve CoinDesk 10 Endeksi’ndeki diğer büyük varlıkların üzerinde seyretti. Kasım 2022’deki son döngü dip seviyesi, 2024 başı ve 2025 başlangıcı baz alındığında, Bitcoin’in daha istikrarlı bir performans sergilediği vurgulanıyor. Aynı zamanda volatilitenin zamanla azalması, Bitcoin’in daha olgun bir varlık sınıfına evrildiği görüşünü güçlendiriyor.

Layer 1 ağlarının değerleme yapısında da önemli bir ayrışma görülüyor. ARK, Ethereum’un ağ gelirine 50 kat gibi yüksek bir çarpan uygulandığında, piyasa değerinin yüzde 90’dan fazlasının parasal rolüne dayandığını hesaplıyor. Solana tarafında ise 1,4 milyar dolarlık gelir üretiminin, değerlemenin yaklaşık yüzde 90’ının ağ kullanımına bağlı olduğunu gösterdiği ifade ediliyor. Bu analizler doğrultusunda ARK, yalnızca sınırlı sayıda dijital varlığın uzun vadede parasal özelliklerini koruyarak likit değer saklama aracı olabileceği sonucuna ulaşıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ETF’lerinde Alarm Zilleri: Ethereum, Solana ve XRP’de Ayrıştı

Küresel Dalgalanmalara Rağmen Kripto Girişimlerine Sermaye Akışı Sürüyor

Dün Sat Sinyali Bugün Yükseliş Alarmı, Kripto Paralar Baş Döndürüyor

BACH: Şaşırmayın 2022’den Bugüne Hep Aynı Şey Oluyor Az Kaldı

4,7 Trilyon Dolarlık İsviçre Bankacılık Devi Kripto Para İşine Giriyor

23 Ocak ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Kansas’tan “Bedava” Bitcoin Rezervi Modeli: Fonun Kaynağı Herkesi Şaşırttı

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı XRP’de 42 Dolar Neden Sürekli Gündeme Geliyor? Büyük Resim Ne Diyor?
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Grafiğine Bakmadan Önce Bakman Gereken Yer: Canlı Kripto Haberleri ve Haftanın Kritik Olayları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Grafiğine Bakmadan Önce Bakman Gereken Yer: Canlı Kripto Haberleri ve Haftanın Kritik Olayları
BITCOIN Haberleri
XRP’de 42 Dolar Neden Sürekli Gündeme Geliyor? Büyük Resim Ne Diyor?
RIPPLE (XRP)

Lost your password?