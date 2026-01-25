Bitcoin 16 Trilyon Dolar Olur mu? ARK’den Çarpıcı 2030 Tahmini

Küresel yatırım yönetimi şirketi ARK Invest, yayımladığı Big Ideas 2026 raporunda kripto para piyasasına dair iddialı bir projeksiyon ortaya koydu. Rapora göre Bitcoin, 2030 yılına kadar toplam kripto piyasa değerinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturarak 16 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşabilir. Bu senaryo kripto paraların yalnızca spekülatif araçlar olmaktan çıkıp küresel finans sisteminde merkezi bir rol üstlenebileceğine işaret ediyor. ARK’nin analizleri, Bitcoin’in kurumsal benimsenme, risk profili ve arz dinamikleri üzerinden şekillenen uzun vadeli bir dönüşüme girdiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin’in 2030 Yol Haritası: 16 Trilyon Dolarlık Senaryo

ARK Invest, akıllı sözleşme ağları ve “saf dijital para” kategorisindeki varlıkların toplam piyasa değerinin 2030’a kadar 28 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Raporda, halka açık blokzincirler üzerinde değer saklama aracı, değişim aracı ve hesap birimi olarak kullanılan kripto paraların on yılın sonuna kadar yıllık yaklaşık yüzde 61’lik bir bileşik büyüme oranı yakalayabileceği ifade ediliyor. Bu çerçevede Bitcoin’in, söz konusu toplam pazarın yaklaşık yüzde 70’ini tek başına temsil etmesi bekleniyor.

Bitcoin özelinde yapılan projeksiyonlar, daha da dikkat çekici bir tablo çiziyor. ARK’ye göre BTC’nin piyasa değeri, önümüzdeki yıllarda yıllık yaklaşık yüzde 63 bileşik büyüme oranı sergileyerek 2 trilyon dolar seviyesinden 16 trilyon dolara yükselebilir. Bu senaryonun arkasında, Bitcoin’in sınırlı arz yapısı, artan kurumsal talep ve giderek güçlenen “dijital güvenli liman” algısı yer alıyor.

Raporda ayrıca, 2025 itibarıyla ABD merkezli Bitcoin ETF’leri ile halka açık şirketlerin toplam Bitcoin arzının yüzde 12’sini elinde tuttuğu vurgulanıyor. ETF bakiyeleri yıl içinde yüzde 19,7 artışla yaklaşık 1,12 milyon BTC’den 1,3 milyon BTC’ye yükselirken, halka açık şirketlerin BTC varlıkları yüzde 73 artarak 1,09 milyon BTC seviyesine ulaştı. Bu veriler, kurumsal aktörlerin Bitcoin üzerindeki etkisinin hızla arttığını gösteriyor.

Akıllı Sözleşmeler, Risk Getirisi ve “Az Sayıda Kazanan” Tezi

ARK Invest, Bitcoin dışındaki kripto paralar için daha seçici bir tablo çiziyor. Raporda, akıllı sözleşme platformlarının piyasa değerinin 2030’a kadar yıllık yüzde 54 büyüme oranıyla yaklaşık 6 trilyon dolara çıkabileceği öngörülüyor. Bu büyümenin, ortalama yüzde 0,75’lik bir gelir oranıyla yıllık 192 milyar dolarlık gelir üretimiyle destekleneceği belirtiliyor. Ancak ARK, bu pazarın büyük bölümünün yalnızca iki ya da üç Layer 1 ağ tarafından domine edileceğini savunuyor.

Risk ayarlı getiri tarafında ise Bitcoin’in belirgin bir üstünlük sağladığına dikkat çekiliyor. ARK’nin analizine göre BTC’nin ortalama yıllık Sharpe Oranı, 2025’in büyük bölümünde Ethereum, Solana ve CoinDesk 10 Endeksi’ndeki diğer büyük varlıkların üzerinde seyretti. Kasım 2022’deki son döngü dip seviyesi, 2024 başı ve 2025 başlangıcı baz alındığında, Bitcoin’in daha istikrarlı bir performans sergilediği vurgulanıyor. Aynı zamanda volatilitenin zamanla azalması, Bitcoin’in daha olgun bir varlık sınıfına evrildiği görüşünü güçlendiriyor.

Layer 1 ağlarının değerleme yapısında da önemli bir ayrışma görülüyor. ARK, Ethereum’un ağ gelirine 50 kat gibi yüksek bir çarpan uygulandığında, piyasa değerinin yüzde 90’dan fazlasının parasal rolüne dayandığını hesaplıyor. Solana tarafında ise 1,4 milyar dolarlık gelir üretiminin, değerlemenin yaklaşık yüzde 90’ının ağ kullanımına bağlı olduğunu gösterdiği ifade ediliyor. Bu analizler doğrultusunda ARK, yalnızca sınırlı sayıda dijital varlığın uzun vadede parasal özelliklerini koruyarak likit değer saklama aracı olabileceği sonucuna ulaşıyor.