9 Yıl Sonra Uyanan Ethereum Balinası Piyasayı Tedirgin Etti

Yaklaşık dokuz yıldır hareketsiz kalan büyük bir Ethereum cüzdanının yeniden aktif hale gelmesi, kripto para piyasasında dikkatleri yeniden “uzun vadeli balinalar” üzerine çevirdi. Zincir üstü veriler, tek bir adresin milyonlarca dolarlık Ether transferi gerçekleştirdiğini ve bu işlemlerin merkezi bir borsaya yöneldiğini ortaya koydu. Gelişme, hem Ethereum fiyatındaki son zayıflama hem de Bitcoin tarafında görülen benzer balina hareketleriyle aynı döneme denk geldi. Piyasa katılımcıları, söz konusu transferlerin olası etkilerini yakından izliyor.

Dokuz Yıllık Sessizlikten Sonra Gelen Ethereum Transferi

Zincir üstü analizlere göre, uzun süredir pasif olan bir Ethereum balinası pazar günü toplam 50 bin ETH’yi Gemini borsasına aktardı. Yaklaşık 145 milyon dolar değerindeki transfer, aynı gün içinde iki ayrı işlemle gerçekleştirildi. İlk aşamada 25 bin ETH gönderildi, saatler sonra aynı miktar ikinci kez taşındı. İşlemler, Arkham Intelligence verilerine dayandırılarak EmberCN tarafından raporlandı.

Söz konusu cüzdan adresinin 2017 yılından bu yana herhangi bir işlem yapmadığı belirtildi. O dönemde adresin, Bitfinex borsasından yaklaşık 135 bin ETH çektiği ve varlıkların o günkü fiyatlarla yaklaşık 12,17 milyon dolar ettiği ifade edildi. Ether’in 90 dolar civarında işlem gördüğü bir dönemde yapılan bu çekim, erken dönem yatırımcıların ne kadar düşük maliyetle pozisyon aldığına işaret ediyor.

Son transferlerin ardından cüzdanda halen yaklaşık 85.283 ETH bulunuyor. Mevcut fiyatlar dikkate alındığında bu bakiye de yüz milyonlarca dolarlık bir değere karşılık geliyor. Merkezi bir borsaya yapılan yüksek hacimli transfer, piyasada satış ihtimali tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Balina Hareketleri ve Piyasa Fiyatlamasına Etkisi

Ethereum tarafındaki bu gelişme, Bitcoin ağında gözlenen benzer bir hareketlilikle aynı haftaya denk geldi. Yaklaşık 13 yıldır aktif olmayan bir Bitcoin adresi, geçen hafta 909 BTC’yi yeni bir cüzdana taşıdı. Söz konusu miktarın piyasa değeri yaklaşık 84 milyon dolar olarak hesaplandı. Uzun süre sessiz kalan adreslerin yeniden işlem yapmaya başlaması, piyasa psikolojisi açısından yakından takip ediliyor.

Fiyat cephesinde ise Ether baskı altında kalmaya devam ediyor. CoinMarketCap verilerine göre ETH, son 24 saat içinde yüzde 2,8 değer kaybederek 2.859 dolar seviyesine geriledi. Aynı zaman diliminde Bitcoin fiyatı da yüzde 1,43 düşüşle 87.611 dolardan işlem gördü. Büyük ölçekli transferlerin, kısa vadeli fiyat hareketleri üzerindeki etkisi her zaman doğrudan olmasa da, piyasa katılımcıları risk algısını bu tür sinyaller üzerinden yeniden değerlendiriyor.

Analistler, uzun vadeli balinaların davranışlarının tek başına yön belirleyici olmayacağını, ancak likiditenin zayıf olduğu dönemlerde volatiliteyi artırabileceğini vurguluyor. Özellikle merkezi borsalara yönelen transferler, yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden oluyor.