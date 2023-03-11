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460 Milyar Dolarlık Bomba Tahmin! Bitcoin ve Altcoin’lerde Fırtına Kopabilir!

Kripto para analisti ve trader'ı Benjamin Cowen, Bitcoin (BTC) ve altcoin fiyatları düşerken kripto para piyasası için en kötü senaryoyu adlandırarak yatırımcıları uyardı.
16:29
11 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, Bitcoin (BTC) ve altcoin fiyatları düşerken kripto para piyasası için en kötü senaryoyu adlandırarak yatırımcıları uyardı.

Kripto Para Piyasası İçin 460 Milyar Dolarlık Uyarı

Kripto para analisti Benjamin Cowen, YouTube’da gerçekleştirdiği yeni bir strateji oturumunda kripto para piyasasının dot-com çöküşüne benzer bir düzeltmeyle yüz milyarlarca dolarlık kayıp verebileceğini iddia ederek “Dot-com dönemindeki teknoloji hisselerinin çöküşü ile kripto para piyasasında bugün gördüğümüz çöküş arasında pek çok benzerlik var.” dedi.

Dot-com döneminde Nasdaq’ın performansına bakarak analizini devam ettiren Cowen, bugünün kripto piyasalarıyla paralellikler kurmaya çalıştı. BTC ve altcoin’lerin toplam piyasa değerinin nereye doğru gidebileceğini göstermek için dot-com dönemindeki piyasa yükselişi ve düşüş yüzdelerini kullanan analiste göre, kripto para piyasasının değeri 2022’de Nasdaq’ın dibe vurmadan önce yaklaşık yüzde 30 oranında düştüğünde başına gelenlere benzer şekilde, bir kapitülasyon aşamasına daha tanık olabilir:

Önceki en düşük seviyenin yüzde 30 altına inersek toplam kripto piyasası değeri nereye düşmüş olur? Toplam piyasa değeri 500 milyar dolar civarında olur ki bu da mevcut seviyelerden oldukça büyük bir düzeltmeye karşılık geliyor. Bu, önceki en düşük seviyenin yüzde 30 altında. Mevcut seviyelerden bakıldığında bu yüzde 40 ila yüzde 50 arasında bir düzeltme anlamına geliyor. Ve yine biliyoruz ki bu yüzdeler küçük değişikliklere tabidir, yani kesin değiller. Yani eğer takip edecekse belki buradan yüzde 40 aşağı olabilir. Ya da belki yüzde 50 düşebilir ve sizi 400 milyar dolara yaklaştırabilir. Bence kripto para piyasası için en kötü senaryo toplam piyasa değerinin 400 milyar ila 500 milyar dolarlık bir piyasa değeri civarında bir yere gelmesi olur.

Piyasa değerinin 500 milyar dolara düşmesi, kripto para piyasasından 450 milyar doların üzerinde paranın çıkması anlamına geliyor. CoinMarketCap’in verilerine göre bu yazının hazırlandığı sırada toplam piyasa değeri 966 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Cowen ayrıca dot-com balonunun zirveden olan düşüşünün Nasdaq’ın toplam yüzde 83 düştüğü iki buçuk yıllık bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. Kripto para piyasasının zirvesinden benzer bir düşüşün de toplam piyasa değerini 400 milyar ila 500 milyar dolar aralığına düşüreceğini söyledi.

“Bitcoin ve Altcoin’ler Çoktan Dibe Vurmuş Olabilir”

Öte yandan analist, hali hazırda en kötü senaryonun görülmüş ve Bitcoin ve altcoin’lerin çoktan dibe vurmuş olabileceğinin ihtimal dahilinde olduğunu belirterek “Fiyatların dibe vurma ihtimali her zaman vardır ve bunun en kötü senaryoda gerçekleşmesi gerekmiyor.” eklemesini yaptı.

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