Binance’ten Likidite Odaklı Genişleme Adımı: 27 Ocak’ta Açılıyor

Binance, Spot piyasasında işlem seçeneklerini genişletme stratejisi kapsamında 27 Ocak 2026 itibarıyla altı yeni işlem çiftini devreye alacağını ve aynı anda Trading Bots hizmetlerini etkinleştireceğini duyurdu. Açıklamaya göre BNB/U, ETH/U, KGST/U, SOL/U, TRX/USD1 ve USD1/U pariteleri 27 Ocak 2026 saat 08.30 UTC’de işleme açılacak. Duyuru, küresel ölçekte tüm Spot kullanıcılarını kapsarken, belirli kullanıcı grupları için sıfır işlem ücreti uygulamalarıyla destekleniyor. Adım, likiditeyi artırma ve farklı yatırımcı profillerine daha rekabetçi koşullar sunma hedefiyle atıldı.

Yeni İşlem Çiftleri ve Trading Bots Entegrasyonu

27 Ocak 2026 sabahı itibarıyla Spot piyasada açılacak BNB/U, ETH/U, KGST/U, SOL/U, TRX/USD1 ve USD1/U işlem çiftleri, hem majör kripto varlıkları hem de stabil pariteleri aynı çatı altında topluyor. İşlemler doğrudan Spot platformu üzerinden gerçekleştirilecek ve açılışla eş zamanlı olarak Algo tabanlı Trading Bots servisleri de devreye alınacak. Böylece kullanıcılar manuel alım satımın yanında otomatik stratejilerle de piyasada pozisyon alabilecek.

Trading Bots kapsamında Spot Algo Orders desteği sunulacak pariteler, açılan işlem çiftleriyle birebir örtüşüyor. Bu yapı, özellikle volatilitenin yüksek olduğu piyasa koşullarında algoritmik emirlerle risk yönetimi yapmak isteyen kullanıcılar açısından önem taşıyor. Binance, otomatik emir araçlarının devreye alınmasıyla birlikte işlem deneyiminin daha disiplinli ve sistematik hale geleceğini vurguluyor.

Açıklamada, yeni paritelerin hangi bölgelerde geçerli olduğuna dair bir sınırlama yer almıyor. Platformun küresel erişimi nedeniyle işlem çiftleri, Binance Spot hizmetinin sunulduğu tüm ülkelerde kullanılabilecek. Böylece farklı piyasalardaki yatırımcılar aynı anda aynı ürünlere erişim sağlayabilecek.

Sıfır Ücret Kampanyaları ve VIP Kullanıcı Ayrıcalıkları

Yeni işlem çiftleriyle eş zamanlı olarak U bazlı Spot ve Margin pariteleri için kapsamlı bir sıfır ücret kampanyası da başlatılıyor. Tüm uygun kullanıcılar için BNB/U, ETH/U, KGST/U ve SOL/U paritelerinde maker ücretleri sıfırlanırken, USD1/U paritesinde hem maker hem de taker ücretleri kaldırılıyor. Kampanyalar 27 Ocak 2026 saat 08.30 UTC itibarıyla başlıyor ve ileri bir tarihe kadar geçerli olacak.

VIP 2–9 seviyesindeki kullanıcılar ile Spot Likidite Sağlayıcıları için daha geniş kapsamlı bir ayrıcalık sunuluyor. Bu gruptaki katılımcılar, BNB/U, ETH/U ve SOL/U paritelerinde hem maker hem de taker ücretlerinden muaf tutulacak. Aynı zamanda söz konusu paritelerdeki işlem hacimleri, bu kullanıcılar için VIP seviye hesaplamalarına ve likidite programlarına dahil edilmeyecek.

Kampanya süresince USD1/U paritesinde gerçekleştirilen işlemler, tüm uygun kullanıcılar için hacim hesaplamalarının dışında bırakılacak. Ayrıca BNB indirimleri, yönlendirme iadeleri ve benzeri ayarlamalar USD1/U işlemlerinde uygulanmayacak. VIP 2–9 kullanıcıları ve likidite sağlayıcıları açısından benzer kısıtlamalar BNB/U, ETH/U ve SOL/U pariteleri için geçerli olacak. Yapı, teşvik mekanizmalarını sadeleştirerek kampanya koşullarının net biçimde ayrışmasını amaçlıyor.