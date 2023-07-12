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Kripto para piyasasının ilk ve en büyük stablecoin’i olan USDT‘nin arkasındaki ihraççı şirket olan Tether, TRON (TRX) ağında 1 milyar dolar değerinde 1 milyar USDT ihraç etti. 1 milyar dolarlık ihraç ikinci en büyük stablecoin USD Coin‘in (USDC) piyasa değerinin 4.5 milyar doların üzerinde azaldığı dönemde geldi.

Tether, TRON Ağında 1 Milyar USDT Daha İhraç Etti

Çinli Blockchain ve kripto para gazetecisi Coin Wu, Tether’in bugün önde gelen altcoin ağlarından TRON’da 1 milyar USDT daha ihraç ettiğini bildirdi. Bu ihraçla birlikte TRON ağı üzerindeki USDT arzı 44 milyar dolara çıktı. Şu anda bu USDT’ler 26.96 milyon TRON cüzdan adresinde tutuluyor.

Kripto para sektöründe önemli bir konsept olan stablecoin konseptine öncülük eden Tether, şu anda başta Ethereum olmak üzere, Solana, Algorand, EOS, Liquid Network, Omni, TRON ve Kava dahil olmak üzere çeşitli ağlarda USDT ihracı yapıyor. Artan benimsenmeye karşılık vermeyen isteyen USDT’nin ihraççısı farklı Blockchain ağlarında genişlemeye devam ediyor.

USDT’nin Piyasa Değeri Atarken USDC’nin Düşüyor

Kripto veri platformu Coingecko‘nun sağladığı veriler, son 90 gün içinde USDT’nin piyasa değerinin 2.6 milyar dolar artarak 84 milyar dolara dayandığını, USDC’nin piyasa değerinin ise 4.6 milyar dolar azalarak 27 milyar dolara düştüğünü gösteriyor. Şu anda USDT, stablecoin piyasasının toplam piyasa değerinin yüzde 65 gibi oldukça yüksek bir payını elinde tutarken, USDC’nin payı yüzde 21,4 seviyesinde bulunuyor.

Ürettiği hacimle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in açıkça desteklediği ve tartışmaların odağındaki bir diğer stablecoin TrueUSD‘nin (TUSD) piyasa değeri de yılın başından bu yana istikrarlı bir şekilde arttı. 1 Ocak’ta yaklaşık 800 milyon dolar piyasa değeri bulunan TUSD’nin piyasa değeri o zamandan bu yana istikrarlı bir şekilde artarak 3.1 milyar dolara kadar çıktı.