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Sıcak Gelişme: Alanındaki En Büyük Altcoin Müjdeyi Verdi! Risk Sıfırlandı!

En büyük stablecoin kripto para piyasalarının başına fazlasıyla iş açmıştı. Artık bu altcoinden kaynaklı korku ve panik bitti diyebiliriz.
19:58
13 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları artık büyük bir FUD kaynağından kurtulmuş olabilir. Resmen duyuruldu. Tether artık rezervlerinde tartışmalara neden olan ticari kağıtları tutmuyor. Daha önce zamanla azalacağını duyurmuş ve riski sıfırlamak için rezervlerini tamamen kolay nakde çevrilebilir varlıklara dönüştüreceğini açıklamıştı. Peki bu konu neden kripto paralar için FUD yaratıyordu?

Tether Güvenli Mi?

Son yapılan açıklamaya göre Tether artık düne göre daha güvenli. Dünyanın en büyük stablecoini olan Tether (USDT) artık rezervlerinde ticari kağıt tutmuyor. Özellikle Evergrande krizi sırasında Tether rezervlerinde olduğu iddia edilen emlak senetlerinin getirdiği panik büyük satışları tetiklemişti. O günlerde kripto paraların fiyatında sert düşüşler oldu.

Tether, rezervlerindeki ticari kağıtlarını ABD Hazine Bonoları (T-Bills) ile değiştirdiğini duyurdu. Bu duyuru, Tether’in şeffaflığı artırmaya yönelik devam eden çabalarının bir parçasıydı. Ticari kağıtların sıfıra indirilmesi, Tether’in rezervlerinin artık daha güvenli olduğunu gösteriyor. Tether, rezervlerinin yapısını sürekli olarak gözden geçirerek her üç ayda bir tasdikname yayınlamaya devam edecek. Biraz önce yapılan duyuruda ticari kağıtların dönüştürülmesi sırasında herhangi bir kayıpla karşılaşılmadı. 1 Temmuz’da Şirket, ticari kâğıt portföyünü 3,5 milyar dolar gibi düşük bir seviyeye indirme konusunda kaydettiği ilerlemeye ilişkin bir güncelleme paylaşmıştı.

Kripto Paralarda FUD Bitti

En azından artık Tether kaynaklı FUD’un bittiği söylenebilir. Değeri 1 dolara sabit olması gereken stablecoinler ihraççı şirketin rezervlerine dayanarak bastığı tokenlerdir. Token ihraç eden şirketin, bastığı stablecoinin değeri kadar rezervlerinde varlık tutması gerekir. Eğer rezerv olarak tutulan varlıkların değeri değişkense bu büyük bir risktir. Örneğin Terra’nın UST isimli algoritmik stablecoini LUNA tarafından destekleniyordu, sonuç hüsran oldu. Bu yıkımın ardından oklar Tether’ın USDT isimli stablecoinine çevrildi.

Bugün ise Tether, rezervlerindeki riskli varlıklardan kurtuldu. Riskli ticari varlıklar özellikle ekonomik kriz dönemlerinde değerinin önemli ölçüde kaybedebilir. Bu durum rezervlerin dolar karşılığının erimesine doğal olarak karşılıksız USDT’lerin dolaşımda kalmasına neden olur. Ancak Hazine Bonoları çok daha güvenli ve kolay nakde çevrilebilir varlıklardır.

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