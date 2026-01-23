Ünlü Kripto Para Donanım Cüzdanı Üreticisi Ledger New York’a Gidiyor: 4 Milyar Dolarlık Hedef Masada

Fransız donanım cüzdanı üreticisi Ledger, ABD’de halka arz olasılığını masaya yatırdı ve değerlemenin 4 milyar doların üzerine çıkabileceği konuşuluyor. Financial Times’ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre şirket, New York’ta gerçekleşebilecek olası arz için Goldman Sachs, Barclays ve Jefferies ile çalışıyor. Planlar netleşmiş değil; takvim ile yapı değişebilir. Paris merkezli şirketin ABD’yi tercih etme gerekçesi olarak, CEO Pascal Gauthier’nin daha önce dile getirdiği “kripto için sermaye New York’ta” değerlendirmesi öne çıkıyor.

Ledger’in ABD’de Halka Arz Gündemi

Financial Times’a göre Ledger, ABD’deki bir ilk halka arzı değerlendirmek amacıyla yatırım bankalarıyla görüşmelere başladı; değerleme hedefinin 4 milyar doların üzerinde olabileceği belirtiliyor. Sürecin 2026 yılı içinde sonuçlanması ihtimali masada yer alırken, kaynaklar nihai kararın alınmadığını vurguluyor. Ledger cephesi, The Block’un yorum talebine yanıt vermedi.

Ledger 2014’te kuruldu ve 2023’te özel piyasada 1,5 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı; yatırımcılar arasında Singapur merkezli True Global Ventures ile 10T Holdings bulunuyor. 4 milyar doların üzerindeki bir halka arz değerlemesi, 2023 seviyesine kıyasla yaklaşık %167’lik artış anlamına geliyor. Gauthier, Kasım ayında Financial Times’a verdiği demeçte New York’ta halka arz veya fonlama seçeneğini değerlendirdiğini, kripto para sermayesinin ağırlık merkezinin Avrupa’dan çok ABD’ye kaydığını söylemişti.

Gauthier ayrıca Ledger’in 2025 gelirinin “üç haneli milyon avro” bandına ulaştığını ve talepteki artışı kripto para güvenliği endişelerine bağladı. Chainalysis’in verilerine göre geçen yıl kripto dolandırıcılığı ve sahtekârlık kaynaklı kayıplar 17 milyar dolara çıktı; donanım cüzdanları gibi saklama çözümlerine ilgiyi besleyen zeminin güçlendiği görülüyor.

Kripto Para Şirketlerinde Halka Arz Trafiği Yoğunlaşıyor

Ledger gündemi, ABD ve Avrupa’da hızlanan kripto para halka arzlarının üzerine geliyor. Kripto para saklama şirketi BitGo, Perşembe günü New York Stock Exchange’te işlem görmeye başladı; 18 dolar halka arz fiyatıyla 212,8 milyon dolar topladı ve şirket değeri 2 milyar doların üzerine yerleşti. Hisse açılışta %36 yükseldikten sonra gün sonunda 18,49 dolara geriledi; Changpeng Zhao destekli YZi Labs de stratejik yatırımcı olarak arzda yer aldı.

2026’nın ilk büyük kripto para arzı olarak nitelenen BitGo’nun ardından, 2025’teki örnekler de dikkat çekiyor: Stablecoin ihraççısı Circle haziran ayında NYSE’te listelendi, kripto para borsası Bullish ise Ağustos’ta NYSE’te 1,1 milyar dolar topladı. Winklevoss ikizlerinin yönettiği Gemini, Nasdaq’ta 425 milyon dolar kaynak sağladı; Class A hisseleri 28 dolardan fiyatlandı ve beklenen 24–26 dolar bandının üzerine çıktı.

ABD dışındaki hazırlıklar da sürüyor. Bloomberg’e dayandırılan bir haberde, Viyana merkezli kripto para borsası Bitpanda’nın 2026’nın ilk yarısında Almanya’da halka arzı değerlendirdiği ve 4,6–5,8 milyar dolar aralığında değerleme hedeflediği aktarılıyor. Piyasada art arda gelen arzlar, regüle borsalarda işlem görmenin kurumsal sermaye erişimini genişleten bir kaldıraç olarak konumlandığını gösteriyor.