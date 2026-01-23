Kripto Para

4,7 Trilyon Dolarlık İsviçre Bankacılık Devi Kripto Para İşine Giriyor

Özet

  • UBS, bazı özel müşterileri için kripto para alım satım hizmeti sunmayı değerlendiriyor
  • Birkaç aydır iş ortaklarıyla görüşmeler yapan kurumun yakında net takvimi açıklaması bekleniyor.
  • UBS daha önce Ethereum ağında tokenizasyon denemeleri yapmıştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Dünyanın en büyük finans şirketleri kripto para işine giriyor. BlackRock’ın 2023 yılında oyuna dahil olması birçok şirketi cesaretlendirdi. Şimdi Trump’ın kripto para yasalarıyla küresel kripto regülasyonlarının temelini inşa etmesi bankacılık devlerini iştahlandırıyor. BlackRock kriptodan devasa kazançlar elde etti ve şirketlerin işi para kazanmaktır. UBS de bunu yapacak.

İçindekiler
1 UBS ve Kripto Paralar
2 UBS’in Kripto Denemeleri

UBS ve Kripto Paralar

UBS Group özel müşterilerine kripto para trade hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Küresel bankaların ve varlık yöneticilerinin iştahla kriptoya akın ettiği günlerde bu şaşırtıcı bir adım değil. Dijital varlıkların küresel genişlemesi spot fiyatlar üzerinde kayda değer sonuçlar doğurmasa da potansiyel oldukça güçlü.

Bloomberg raporuna göre 30 Eylül itibarıyla tahmini 4,7 trilyon dolarlık müşteri varlığına sahip olan İsviçreli bankacılık devi kripto para hizmeti sunmak için iş ortaklarıyla görüşüyor. Birkaç aydır devam eden görüşmelerde işin çapı, işleyişi ve ne zaman sunulacağı netleştiriliyor. Eğer devreye alınırsa bu girişim, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi olan UBS için, pilot uygulamalar ve dolaylı maruziyetin ötesine geçerek, özel bankacılık müşterilerinin bir kesimi için doğrudan kripto para hizmetinin önünü açacak.

İlk aşamada sınırlı sayıda müşteriye sunulacak bu ürünün uzun süre bireysel müşterilere açılmaması bekleniyor.

UBS’in Kripto Denemeleri

Daha önce Ethereum üzerinde tokenize edilmiş para piyasası fonunu lansmanı, fon ihracı ve takası için UBS’in ortaklarıyla pilot uygulamalar yaptığını görmüştük. Tokenizasyon konusuna odaklanan şirket ilk defa kripto para trade hizmeti verecek.

UBS ayrıca, Hong Kong’daki üst seviye müşterilerinin kripto para vadeli işlem tabanlı fonları alıp satmasına izin vermişti. Ölçülü biçimde kripto paralara yaklaşan şirket Morgan Stanley ve Standard Chartered gibi rakiplerinin aksine ağır ilerlese de kriptoda varlık gösteriyor.

2026 yılında dünyaca ünlü birçok şirketin gecikmeli şekilde kripto paralara dahil olduğunu görebiliriz. Özellikle New York borsasının blockchain tabanlı RWA piyasalarını aktif hale getirmesiyle kriptonun meşruiyeti artarken finans devleri bu alanda daha fazla varlık göstermek isteyecek.

Yorum Yazın

