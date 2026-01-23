BITCOIN (BTC)

2022 vs 2026 Grafik Karşılaştırması, Kripto Paraları Bekleyen Ne?

Özet

  • BTC 2022 yılındakine benzer bir grafik oluşturuyor. 102 bin dolar testinin ardından ayı dibine yolculuk başlayabilir.
  • Mags takma isimli analist ise orta Bollinger Bandı civarında işlem gören BTC fiyatının ralliye başlaması için bandı aşması gerektiğini yazdı.
  • Martinez 144,93 doların kaybının AAVE Coin için 125,8 dolar testini tetikleyeceğini yazdı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 90 bin doların altında oyalanmaya devam ediyor ve altcoinler için yine kırmızı bir gün. Son 3-4 aydır Bitcoin aynı aralığın içine sıkışıp kalmış durumda ve direnç seviyesi yine aşılamadığı için dibe geriledi. Bazı analistler BTC’nin 2022 performansıyla bugünkü durumunu karşılaştırıp riskler konusunda uyarıyor.

İçindekiler
1 2022 vs 2026 Bitcoin
2 AAVE Coin Kaç Dolar Olur?

2022 vs 2026 Bitcoin

Şartlar 2022’den çok farklı ancak Fed’in son gelen verilerin ardından bu yıl daha az faiz indirimi yapma ihtimali QE desteğini kısıtlıyor. Üstelik Trump’ın sonu gelmez talepleri her çeyrekte küresel finansal sistemi sarmayı başarıyor. Grönland çözüldü gibi peki sıradaki kaos ne? Konu Trump’sa bunu kestirmek mümkün değil. İran olabilir, Yüksek Mahkeme tarife iptalinin ardından ABD’ye gümrük vergisi yerine zorunlu bağış kampanyası başlatılır ve askeri güç kullanılır? Trump o koltuktayken hayal gücünüzün sınırlarını zorlamalısınız.

Analistlerin bir kısmı 2022 yılıyla benzer hareket eden BTC’nin bu yıl daha derin dipler yapabileceğini düşünüyor. Roman Trading 76 ve 56 bin dolar aralığını hedefliyor. CryptoBullet ise aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı;

“BTC 1D grafiği | 2026 vs 2022

MA100’ü test etti, reddedildi ve Destek seviyesine geri çekildi – 2022 modelini mükemmel bir şekilde takip etti.

Şimdi MA200’ü test edeceğimizi düşünüyorum.”

BTC eğer direnci ilk testinin ardından desteği kaybetmeyecekse 102 bin doları son kez test edebilir. Fakat her halükarda 2026 için düşüş öngören analistler ikinci çeyrek bitmeden 70 bin doların altını göreceğimizi düşünüyor.

Mags takma isimli analist ise orta Bollinger Bandı civarında işlem gören BTC fiyatının ralliye başlaması için bandı aşması gerektiğini yazdı.

“Tarihsel olarak, fiyat orta Bollinger Bandını aştığında, Bitcoin güçlü bir yükseliş aşamasına giriyor. Bu döngüde, fiyat Ekim 2023’te 26.000 dolar civarında orta bandı geri kazandı ve ardından 126.000 dolara yükseldi.

Şu ana kadar fiyat, bu döngüde ilk kez orta Bollinger Bandını test etti ve bu, önemli bir destek seviyesidir. Bu seviyenin altında bir kırılma, büyük bir düzeltmeyi tetikleyebilir ve bir ayı piyasasının sinyalini verebilir, ancak başarılı bir şekilde tutulması güçlü bir yükseliş hareketine yol açabilir.”

AAVE Coin Kaç Dolar Olur?

Bitcoin için görünüm negatif ve riskli bölgede fiyat oyalanmaya devam ediyor. AAVE Coin örneğinde gördüğümüz şey birçok altcoin için de geçerli. Eğer BTC satışları hızlandırırsa önemli destek seviyelerinin hemen üzerindeki altcoinler büyük kayıplar yaşayabilir.

Ali Martinez yukarıdaki grafiği paylaşarak kısa vadede 144,93 doların kaybının AAVE Coin için 125,8 dolar testini tetikleyeceğini yazdı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance Kurucusunun Davos Açıklamaları

BACH: Şaşırmayın 2022’den Bugüne Hep Aynı Şey Oluyor Az Kaldı

4,7 Trilyon Dolarlık İsviçre Bankacılık Devi Kripto Para İşine Giriyor

MiCA Geri Sayımı Sürerken Binance’den Sürpriz Başvuru Geldi

Kansas’tan “Bedava” Bitcoin Rezervi Modeli: Fonun Kaynağı Herkesi Şaşırttı

Bitcoin’de Risk Alarmı: Sharpe Oranı Eksiye Düştü

CZ Destekli YZi Labs’tan NYSE Hamlesi: BitGo’ya Stratejik Giriş

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı 4,7 Trilyon Dolarlık İsviçre Bankacılık Devi Kripto Para İşine Giriyor
Bir Sonraki Yazı Gümüş Bugün Tarih Yazıyor, 23 Ocak Zirvesi ve Tahminler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Binance Kurucusunun Davos Açıklamaları
Kripto-Yapay Zeka
Son Dakika: SEC ve CFTC “Kripto İçin” 27 Ocak’ta Harekete Geçecek
Kripto Para Hukuku

Lost your password?