2022 vs 2026 Grafik Karşılaştırması, Kripto Paraları Bekleyen Ne?

Bitcoin 90 bin doların altında oyalanmaya devam ediyor ve altcoinler için yine kırmızı bir gün. Son 3-4 aydır Bitcoin aynı aralığın içine sıkışıp kalmış durumda ve direnç seviyesi yine aşılamadığı için dibe geriledi. Bazı analistler BTC’nin 2022 performansıyla bugünkü durumunu karşılaştırıp riskler konusunda uyarıyor.

2022 vs 2026 Bitcoin

Şartlar 2022’den çok farklı ancak Fed’in son gelen verilerin ardından bu yıl daha az faiz indirimi yapma ihtimali QE desteğini kısıtlıyor. Üstelik Trump’ın sonu gelmez talepleri her çeyrekte küresel finansal sistemi sarmayı başarıyor. Grönland çözüldü gibi peki sıradaki kaos ne? Konu Trump’sa bunu kestirmek mümkün değil. İran olabilir, Yüksek Mahkeme tarife iptalinin ardından ABD’ye gümrük vergisi yerine zorunlu bağış kampanyası başlatılır ve askeri güç kullanılır? Trump o koltuktayken hayal gücünüzün sınırlarını zorlamalısınız.

Analistlerin bir kısmı 2022 yılıyla benzer hareket eden BTC’nin bu yıl daha derin dipler yapabileceğini düşünüyor. Roman Trading 76 ve 56 bin dolar aralığını hedefliyor. CryptoBullet ise aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı;

“BTC 1D grafiği | 2026 vs 2022 MA100’ü test etti, reddedildi ve Destek seviyesine geri çekildi – 2022 modelini mükemmel bir şekilde takip etti. Şimdi MA200’ü test edeceğimizi düşünüyorum.”

BTC eğer direnci ilk testinin ardından desteği kaybetmeyecekse 102 bin doları son kez test edebilir. Fakat her halükarda 2026 için düşüş öngören analistler ikinci çeyrek bitmeden 70 bin doların altını göreceğimizi düşünüyor.

Mags takma isimli analist ise orta Bollinger Bandı civarında işlem gören BTC fiyatının ralliye başlaması için bandı aşması gerektiğini yazdı.

“Tarihsel olarak, fiyat orta Bollinger Bandını aştığında, Bitcoin güçlü bir yükseliş aşamasına giriyor. Bu döngüde, fiyat Ekim 2023’te 26.000 dolar civarında orta bandı geri kazandı ve ardından 126.000 dolara yükseldi. Şu ana kadar fiyat, bu döngüde ilk kez orta Bollinger Bandını test etti ve bu, önemli bir destek seviyesidir. Bu seviyenin altında bir kırılma, büyük bir düzeltmeyi tetikleyebilir ve bir ayı piyasasının sinyalini verebilir, ancak başarılı bir şekilde tutulması güçlü bir yükseliş hareketine yol açabilir.”

AAVE Coin Kaç Dolar Olur?

Bitcoin için görünüm negatif ve riskli bölgede fiyat oyalanmaya devam ediyor. AAVE Coin örneğinde gördüğümüz şey birçok altcoin için de geçerli. Eğer BTC satışları hızlandırırsa önemli destek seviyelerinin hemen üzerindeki altcoinler büyük kayıplar yaşayabilir.

Ali Martinez yukarıdaki grafiği paylaşarak kısa vadede 144,93 doların kaybının AAVE Coin için 125,8 dolar testini tetikleyeceğini yazdı.