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  •   Popüler Altcoinde Yüzde 45 Artış! Token’da Ralli Sürecek Mi?

Popüler Altcoinde Yüzde 45 Artış! Token’da Ralli Sürecek Mi?

Özet

  • NEO fiyatı uzun vadeli azalan direnç trend çizgisinden çıktı ve şu anda 13,30 dolarlık yatay direnç alanını test ediyor.
  • Haftalık göreceli güç endeksi (RSI) 50'nin üzerinde ve artıyor, bu da yükseliş eğiliminin belirtisi olabilir.
  • Fiyatın 17 dolarlık direnç alanına nasıl tepki verdiği, NEO'nun gelecekteki trendini belirlemede kritik bir rol oynayabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
20:35
6 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

NEO fiyatı uzun ve kısa vadeli azalan direnç trend çizgisinden çıkış yaptı. Token fiyatı mevcut konum itibariyle 13,30 dolarlık yatay direnç alanından çıkmaya çalışıyor.

NEO’da Kritik Fiyat Aralığı

Popüler altcoinin fiyatı, 6,10 dolarlık yatay destek alanına sıçradığı yılın başından bu yana arttı. Fiyat, Ocak ayında azalan bir direnç trend çizgisinden çıkış yaptı.

NEO fiyatı başlangıçta 13,30 dolar bölgesinden çıkmadı ve ardından reddedildi. Daha sonra NEO Ekim ayında daha yüksek bir düşüş yarattı.

Altcoin, iki hafta önce başka bir yükseliş hareketine başladıktan sonra 13,30 dolarlık direncin üzerine çıkmak için başka bir girişimde bulundu.

Haftalık göreceli güç endeksi (RSI) yükselişte. Momentum göstergesi olarak RSI kullanıldığında, yatırımcılar piyasanın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu belirleyebilir ve bir token’ın biriktirilip satılmayacağına karar verebilir.

RSI değeri 50’nin üzerindeyse ve trend yukarı yönlüyse boğalar avantajlıdır, ancak okuma 50’nin altındaysa tam tersi doğru olabilir. Gösterge 50’nin üzerinde ve artıyor, her ikisi de yükseliş eğiliminin işareti olabilir.

NEO Fiyat Analizi

Uzmanlara göre, günlük zaman dilimi teknik analizi karışık bir görünüm sunuyor. Bunun nedenleri hem elliott wave sayısından hem de RSI’dan geliyor.

Teknik analistler, Elliott Wave teorisini tekrar eden uzun vadeli fiyat modellerini ve yatırımcı psikolojisini belirlemek için bir araç olarak kullanır ve bu da onlara bir trendin yönünü belirlemede yardımcı olabilir.

Gelecekteki fiyat hareketi için iki olasılık vardır. Artış bir ABC düzeltmesiyse, fiyat düşmeden önce 17 dolar civarında yerel bir zirveye ulaşabilir.

Artış yeni bir yükseliş eğilimi ise fiyat hafifçe geri çekilip yükselişine devam etmeden önce 23,40 dolarlık direnç alanına ulaşabilir.

Günlük RSI yükselirken aynı zamanda aşırı alım bölgesinde. Bu durum genellikle yerel zirvelerle ilişkilendirilen bir işareti olabilir. Ayrıca her iki sayım da hala mümkün olduğu belirtiliyor.

Sonuç olarak 17 dolarlık direnç alanına verilecek tepki, gelecekteki NEO trendinin belirlenmesinde çok önemli olabilir.

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