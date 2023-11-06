  Shiba Coin İçin 1 Ocak 2024 Tahmini! SHIB Kaç Dolar OIacak? Tüm Dünyanın Merak Ettiği Soruyu Yapay Zeka Cevapladı!

Geçtiğimiz 2 hafta yaşanan yükselişin ardından kripto para piyasasındaki varlıkların çoğu yavaşlama belirtileri gösterirken, Shiba Inu’da (SHIB) da benzer bir durum yaşandı. Buna rağmen yapay zeka (AI) platformu ChatGPT tarafından sorulara verilen cevaplar, ünlü meme coin’in yeni yıla daha iyi bir başlangıç yapabileceğine işaret ediyor.

Bu doğrultuda ChatGPT-4’e, geçmiş piyasa hareketleri ve teknik göstergeleri göz önünde bulundurularak 2024’ün başında Shiba Inu’nun fiyatına ilişkin fiyat tahmini yapması konusunda sor yöneltildi ve AI’da 6 Kasım itibariyle görüşünü paylaştı.

Shiba Inu’nun Geleceği

ChatGPT-4’e sorulan sorunun ardından verdiği yanıtta Shiba Inu’nun 2024’ün ilk aylarında en az 0,0000135786 dolardan işlem görebileceğini belirtti ki bu da yazım saatinde sahip olduğu fiyatına göre %65,62’lik bir artış anlamına geliyor. Öte yandan, maksimum fiyat konusunda da tahmin yapan AI 0,0000161984 dolara kadar yükselebileceğini ve bunun da %97,57’lik bir artışı temsil edeceğini belirtti.

Başka bir açıdan bakacak olursak, ChatGPT-4 tarafından yapılan tahminlerdeki ortalamasını aldığımızda 0,0000140786 dolara işaret ediyor ki bu, piyasa değerine göre 18. sırada bulunan kripto varlığının mevcut fiyatından %71,72’lik büyüme yaşayabileceğini işaret ediyor.

Shiba Ne Kadar Oldu?

SHIB, yazım saati itibariyle 0,0000081987 dolar işlem görüyordu ki bu da son 24 saatte yaşanan gözle görülür değişime işaret ediyordu. 6 Kasım tarihli veriler incelendiğinde önceki yedi günde %2,32’lik bir kazanca ev sahipliği yapan SHIB için aylık grafiklerinde %13,31’lik bir artış görünüyordu.

Bunun yanı sıra Shiba Inu son 24 saat içinde balina işlemlerinde %420’lik net bir büyüme yaşadı ve 33,78 milyon dolar gibi etkileyici bir işlem rakamına ulaştı. IntoTheBlock bilgilerine göre, tek bir günde 4,11 trilyon SHIB token’ının hareket ettiği ve bunların çoğunun tek bir cüzdandan diğerine aktarım sırasında yaşandığı görüldü.

Sonuç olarak Shiba Inu, olumlu göstergeler ışığında, yeterli yatırımcı ilgisini çekmeyi başarabilirse, bunun yanı sıra ekibinin Shibarium ağındaki çalışmaları da destek görürse belki de ChatGPT-4 tarafından yazıya konu olan fiyat aralığına gerçekten ulaşabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.