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Bitcoin ve Altcoin’i Olanlar Dikkat! Kripto Paralarda Yeni Dönem Başladı!

K33 Research'te kripto para analisti olan Vetle Lunde, Bitcoin'in (BTC) 2022'de gördüğü sıkıntılı döneminden son dönemdeki yükselişi ile 2018'den 2019'a kadarki fiyat seyri arasında büyük benzerlikler olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.
09:31
18 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

K33 Research’te kripto para analisti olan Vetle Lunde, Bitcoin‘in (BTC) 2022’de gördüğü sıkıntılı döneminden son dönemdeki yükselişi ile 2018’den 2019’a kadarki fiyat seyri arasında büyük benzerlikler olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

2022’nin Ardından Bitcoin

Geçen hafta K33 Research müşterilerine gönderdiği araştırma notunda Bitcoin’in 45 bin dolara ulaşabileceğini yazan ve 17 Nisan’da CoinDesk TV’nin First Mover programına konuk olan Lunde, mevcut düşüş ve toparlanma aşamasının hem süre hem de fiyat hareketleri açısından 2019’dakine oldukça benzediğini söyledi. BTC, 2023’te değerini yaklaşık yüzde 80 artırdı ve bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 1,36 düşüşle yaklaşık 29 bin 570 dolardan işlem görüyor. Fiyattaki toparlanma, çok sayıda büyük kripto şirketin iflasını ilan ettiği ve risk almaktan çekinen yatırımcıların kripto para piyasasından uzak durduğu sıkıntılı 2022’nin ardından geldi.

Lunde, “2022 yılının ikinci yarısında çok sayıda zorunlu satışın yanı sıra temkinli davranan yatırımcıların da satış yaptığını gördük. Bu durum insanların az risk almasına neden olurken pek çok insanı risk alma konusunda teminkinli hareket etmeye iterek kripto paralarda açığa satış yapmalarına neden oldu. Bu Bitcoin’in short pozisyonlardan beslendiği ve yükseldiği bir dinamiğin ortaya çıkmasını sağladı.” dedi.

Son dönemdeki fiyat artışlarına rağmen türevlerin negatif ya da nötr satışlarının yatırımcıların temkinli hareket ettiklerinin bir diğer işareti olduğunu da sözlerine ekleyen Lunde, piyasanın nispeten düşük likiditesinin gelecekteki fiyatlandırma üzerinde potansiyel ağırlığı olmaya devam etse de bu duyarlılığın değişebileceğinin altını çizdi.

Kripto para analisti, geçen hafta ABD merkez bankası Federal Reserve’in (Fed) şahin para politikası için hafifçe teşvik edici gelen enflasyon verilerinin ardından frene basabileceğine dair zayıf işaretlerin piyasadaki pozitif duyarlılığı artırabileceğine inanıyor. Analist, kripto para fiyatlarındaki geçen yılki düşüşünden kısmen faiz sıfırken şirketlerin aşırı pozisyon almalarını sorumlu tutarak şunları söyledi:

Çok fazla harcama yapıldı, büyümeye çok fazla odaklanıldı. Dolayısıyla, madencilerin çok fazla Bitcoin tuttuğu çok fazla fiat aldığı ve tüm kripto bankalarının durum tespiti yapmayı ihmal etmeye başlamasına ek olarak düşen fiyatlara maruz kalındığı bir ortam vardı.

“Kripto Para Sektörü Dersini Aldı”

Öte yandan Lunde, aralarında kripto hedge fonu Three Arrows Capital‘in (3AC) de bulunduğu çok sayıda büyük şirketin iflasını ilan ettiği 2022’deki sektör çapındaki krizin, kötü aktörleri ayıklayarak piyasalara şimdiden fayda sağladığını öne sürdü:

Bu çürük meyvelerin birçoğu piyasadan temizlendi. Dolayısıyla tüm piyasa şu anda daha yüksek faizleri daha uzun süre kaldırabilecek daha sağlam bir aşamada. Sektör dersini aldı. Ne yazık ki gelecekte de benzer türden krizler yaşayacağımızdan eminim. Ancak şimdilik bu tür riskler ortadan kalkmış gibi görünüyor. Yani piyasa şu anda kendini çok daha güvende hissediyor.

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