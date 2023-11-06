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Bitcoin’de En Muhtemel Senaryo Belli Oldu! Zincirleme Hareketler Kaçınılmaz!

Özet

  • Kripto analisti Credible Crypto, Bitcoin'in sığ düşüşlere rağmen yukarı yönde birden fazla hareket yapabileceğine inanıyor.
  • Credible Crypto'ya göre BTC'de kritik seviye 34 bin 79 dolar.
  • Analist, fiyatın 34,079 doların üzerinde işlem gördüğü sürece yükseliş trendinin geçerli olacağını ifade etti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:55
6 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasası, Bitcoin (BTC) öncülüğünde hareketlendi. Yakından takip edilen kripto para analisti stratejisti Credible Crypto, en büyük kripto paranın sığ düşüşlere rağmen yukarı yönde birden fazla hareket yapabilecek bir konumda olduğuna inanıyor.

Analiste Göre Bitcoin’de Kritik Seviye 34 bin 79 Dolar

Credible Crypto adlı anonim kripto para analisti ve trader’ı sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) kişisel hesabından BTC’nin önemli bir düzeltme görmesini bekleyerek piyasa dışında kalmayı tercih eden yatırımcıların muhtemelen piyasanın dışında kalmaya devam edeceklerini söyledi. Analiste göre BTC kritik seviye olan 34 bin 79 doların üzerinde işlem gördüğü müddetçe grafiğindeki yükseliş trendi geçerliliğini koruyacak:

Hala 30 bin, 31 bin 32 bin hatta 33 bin dolar için bekliyorsanız beklediğinizi bulamayabilirsiniz. Düşeceğini öngörmeyerek fiyat 34 bin 79 doların altına düşmeden bu alttaki hedeflerin gelmesi imkansız.

Analist, Bitcoin’in 35 bin dolar civarında işlem görüyor olmasından dolayı en büyük kripto paranın sığ geri çekilmelerin ardından bir dizi ralli yapabileceğini not ederek “Şimdi sadece 40 bin dolar ve üzerinde hatta tüm zamanların en yüksek seviyelerine kadar zincirleme rallilerle devam edeceğiz.” dedi.

34 Bin 200 Dolar Hala Potada

Credible Crypto şimdilik BTC’nin hafta sonundaki küçük tasfiye/likidasyon hareketinin ardından 34 bin 200 dolara doğru bir düzeltme yapmasının hala olasılık dahilinde olduğunun altını çizerek uyarısını da yaptı:

Daha önce önden kapıyı araladığımız aralığın diplerine kapıları şimdi tekrar açık ve momentumda yukarı yönde bir değişim görmek için izleyeceğim yer burası. Ayrıca daha açık olmak gerekirse bu, bu düzeltmeyi tamamlamak için aralığın dibine gitmemiz gerektiği anlamına gelmiyor.

‘Kapılar aralığın dibine tekrar açıldı’ demek, bunun artık bir kez daha uygulanabilir/sağlıklı bir aşağı yönlü hedef olduğu anlamına geliyor. Potansiyel olarak bu seviyeyi görmeden de yükselebilirsiniz. Yükseliş olmayacak olursa aralık dibi yükselişin başlaması için en mantıklı, olası yerlerdir ve bu dibe doğru bir hareket düşük zaman dilimindeki yükseliş yapısını bozmayacaktır.

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