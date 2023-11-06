Son Dakika: 7 Altcoin Delist Edilecek, 20’den Fazla Kripto Para Paritesi Kalacak!

Kripto para borsaları gelecek boğa sezonu öncesinde hacimsiz pariteleri temizlemeye devam ediyor. Biraz önce yenileri duyuruldu. Ayı piyasalarına girdiğimiz dönemden bugüne değin birçok kripto paranın bu süreci atlatamayacağından bahsediyorduk. 2023 yılında neredeyse tüm popüler borsalar gerekli temizliği ara ara yaptı.

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Delist Edilecek Altcoinler

OKX borsası tarafından biraz önce yapılan duyuruya gören HNT, BTM, PICKLE, QOM, SAITAMA, COVER ve DHT borsadan kaldırılacak. Sadece bu da değil 20’den fazla parite de bugün itibariyle platformda pasif hale getirilecek. Birçok popüler kripto paraya ait pariteler kaldırılacak. Tam liste ise şöyle;

“HNT-USDT, BTM-USDT, PICKLE-USDT, GEAR-USDT, QOM-USDT, SAITAMA-USDT, COVER-USDT, DHT-USDT, CELO-USDC, AXS-USDC, ENS-USDC, IOST-USDC, THETA-USDC, OMG-USDC, GMT-USDC, YFI-USDC, DASH-USDC, XTZ-USDC, NEAR-ETH, IMX-USDC, GMX-USDC, APE-BTC, AAVE-ETH, CORE-USDC, ALGO-BTC, DYDX-BTC ve XLM-ETH”

OKX borsası tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyordu;

“Sağlam spot trading ortamını sürdürmek için, listelenen tüm işlem çiftlerinin performansını sürekli olarak izliyor ve listeleme niteliklerini düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere ve OKX Token Listeden Çıkarma Kılavuzuna dayanarak, listeleme kriterlerimizi karşılamayan birkaç işlem çiftini listeden çıkaracağız. Kullanıcılara, bu işlem çiftlerine ilişkin emirleri listeden çıkarmadan önce iptal etmelerini tavsiye ederiz. Aksi takdirde, sistem bu emirleri otomatik olarak iptal edecektir. İptal işlemi 1-3 iş günü sürebilir. Listelenen tüm işlem çiftlerini izlemeye ve gerektiğinde listeden çıkarma/gizleme mekanizmasını uygulamaya devam edeceğiz.”

Borsalar gerekli hacim seviyesini görmeyen altcoinler için bunu uzun süredir yapıyor. Yatırımcıların ellerinde tuttuğu altcoinlerin hacim verilerini sıklıkla takip etmesi ve olası risklere hazırlıklı olması gerekiyor.