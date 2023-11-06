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  •   Ünlü İsimden Metaverse Çıkışı: Sektör Oyuncuları Birlikte Çalışmalı

Ünlü İsimden Metaverse Çıkışı: Sektör Oyuncuları Birlikte Çalışmalı

Özet

  • 2021 yılında yaşanan ralliye metaverse sektörü damga vurmuştu.
  • Ancak projelerde yaşanan başarısızlıklar bu alanda ilginin azalmasına neden oldu.
  • Dubai'de gerçekleştirilen Cardano Zirvesi'nde ise dikkat çeken açıklamalar geldi.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
16:35
6 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

2021 yılında yaşanan kripto rallisinde dikkat çeken bir sektör metaverse sektörü olmuştu. Alanda yaşanan birçok yeniliğe rağmen son iki senede yatırımcı ilgisi giderek azaldı. Bazı küresel teknoloji liderleri için artık bu sektör ana akım bir cazibeye bile sahip değil. Ayrıca gelişmekte olan teknolojiye yapılan çeşitli yatırımların ve girişimlerin test edilmesinde yaşanan sorunlar bu gelişmelerin yaşanmasına neden oldu.

Metaverse Projelerinde Kısa Vadede Kazanç Sağlanamaz

MetaMinds Group CEO’su Sandra Helou, Dubai’de gerçekleştirilen Cardano Zirvesi’de şirketler için özel iş modellerinin eksikliğinin metaverse alanındaki en büyük başarısızlık olduğunu ve kısa vadeli kazançlar için bu projelere yatırım yapmanın doğru bir düşünce olmadığını söyledi ve şu açıklamalarda bulundu;

Metaverse benzer bir teknolojiyi uygulamak söz konusu olduğunda, bu başlı başına iş vizyonunda, ekiplerde ve iş modellerinde büyük bir revizyon ve değişim gerektiriyor. Gördüğümüz en büyük şey insanların iş modellerini doğru bir şekilde anlamadıkları ve bu yüzden birçoğunun başarısız olduğu.”

Helou’nun açıklamaları, KPMG’nin kısa süre önce paylaştığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren teknoloji liderlerinin yalnızca %29’unun, dünya genelinde ise %37’sinin metaverse projelerinin kısa vadede başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığını ortaya koyan bir raporun ardından geldi. Yapılan araştırmaya göre teknoloji liderlerinin ilgisi önümüzdeki üç yıl içinde yapay zeka sektörüne (AI) yöneliyor.

“Metaverse kısa vadeli hedefler için değil. Kesinlikle çok fazla çaba, çok fazla strateji, buna adanmış ekipler ve finansman gerektiren uzun vadeli bir vizyon.”

Metaverse Sektörü İçin Tavsiyeler

Bu yılın başlarında popüler finans bülteni Business Insider “RIP metaverse, we hardly knew ye” başlıklı bir rapor yayınladı. EZPR CEO’su Ed Zitron tarafından kaleme alınan bu makalede bir zamanlar herkesin dikkatini çeken sektörün iş dünyası tarafından terk edildikten sonra öldüğü iddia edildi.

Ancak bu görüş, metaverse sektöründe yeni kullanıcı deneyimleri yaratma potansiyeli konusunda çoğunlukla iyimser kalan bu alandaki geliştiricileri korkutmadı. Şirketlerin, metaverse projelerinin uzun ömürlülüğünü ve geçerliliğini nasıl sağlayabilecekleri sorulduğunda Helou, sektörde yer alan oyuncuların projeler arasında erişilebilirlik ve birlikte çalışabilirlik konularını artık ele alması gerektiğini açıkladı:

“Sektörde faaliyet gösterme oldukça parçalı. Roblox’u kullanmak istediğinizde kendi avatarınızın, kendi kimliğinizin olduğu bir segment gibi. Sonra, başka bir alana geçmek isterseniz, bir avatarınız ve kimliğiniz oluyor. Bu çok zor.”

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