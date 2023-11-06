Altcoinlerde Ralli Sürecek Mi? EGLD Coin Kaç Dolar Olacak?

Kripto para piyasalarındaki toparlanma devam ediyor ve BTC fiyatı 35.000 dolar seviyesini başarıyla savunuyor. Kurumsal talep canlı ve Fed’in önümüzdeki yıl yapacağı faiz indirimlerine dair beklenti 50bp seviyesinden 100bp bölgesine tırmandı. Bu da yılın ortasından itibaren indirimlerin başlayabileceği anlamına geliyor. Peki piyasada güncel durum ne?

Altcoinler Yükselir Mi?

Kripto paraların kümülatif değeri üç hafta içinde önemli ölçüde yükselerek art arda üç haftalık yükseliş mum çubuğu oluşturdu. Bu son derece önemli ve BTC daha yüksek seviyelerde konsolide olurken beklenen altcoin rallileri de başlıyor. XRP Coin bugün tekrar 0,7 doları aştı. Bununla birlikte çift haneli kazanç elde eden çok fazla kripto para birimi var.

TOTALCAP Nisan ayından bu yana aşamadığı 1,25 trilyon dolarlık direnci aştı. Geçtiğimiz hafta yukarı yönlü hareket kümülatif değerin 1,31 trilyon dolarda zirveyi görmesini sağladı. 2023 zirvesine ulaşan kümülatif değer 1,44 trilyon dolarlık alana kadar artmaya devam edebilir.

Yükseliş tahminine rağmen TOTALCAP eğer 1,25 trilyon doların altında kapanışlar görürse 1,1 trilyon dolar ve altında daha derin dipler görülebilir.

Bitcoin ve EGLD Yorum

Biraz önce gelen kurumsal yatırımcı raporu son derece olumlu. BTC 35.000 dolarda oyalanıyor ve önünde güçlü bir direnç olmamasına rağmen 35.500 dolar üzerinde kapanışlar yapamadı. Eğer boğalar yeni bir keskin yükseliş dalgası başlatırsa 47.500 dolarlık ana direnç alanına kadar büyük bir engelle karşılaşmayabilir.

Tam tersi senaryoda BTC boğalarının gücü tükenirse 31.000 dolar desteğine geri çekilme mümkün. Artan kurumsal talep, yatırımcılarda güçlenen birikim hissiyatı ve makro cephedeki olumlu gelişmeler yukarı yönlü hareketin daha makul olabileceğini söylüyor.

Bu hafta ön plana çıkması beklenen altcoin ise EGLD Coin’dir. EGLD fiyatı geçen hafta önemli ölçüde artarak 53,45 dolara ulaştı. Alçalan trend çizgisini kıran fiyat 43 dolar seviyesini geri aldı. Artış sürerse 62 dolarda yeni bir zirve görmemiz muhtemel.

Fakat 43 dolar altı kapanışlar açığa satış için fırsat kovalayanların 28 dolar hedefli pozisyonlar açmasına neden olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.