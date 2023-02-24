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Toplu ölçekleme çözümü Arbitrum, bu hafta içerisinde ilk kez günlük işlemler açısından lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’u (ETH) geride bıraktı.

Arbitrum’da Kilometre Taşı!

Blockchain araştırma aracı Dune Analytics’ten alınan veriler, Arbitrum’un Salı günü Ethereum’un 1.084 milyondan fazla günlük 1.1 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor. Arbitrum ekibi kritik dönüm noktasını Twitter üzerinden şu şekilde kutladı:

Arbitrum One, ilk kez Ethereum’dan daha fazla işlem gerçekleştirdi. Bu durum ekibimiz ve Arbinauts tarafından elde edilen çok büyük bir kilometre taşı. Topluluk olarak uzun bir yol kat ettik ve bizimle birlikte olduğunuz için minnettarız! Ethereum’u ölçeklendirme görevimiz devam ediyor!

Arbitrum’un henüz bir token’ı yok. Merkezi olmayan finans veri izleyicisi DeFi Llama’ya göre, projenin toplam kilitli değeri (TVL) Ağustos 2021 tarihinde en düşük seviyesinden yazı kaleme alındığında 1,92 milyar dolara seviyesine yükseldi. Mevcut konum itibariyle TVL açısından 29,11 milyar dolar ile Ethereum, 5,29 milyar dolar ile Tron (TRX) ve 4,95 milyar dolar ile Binance Smart Chain’in (BSC) ardından dördüncü sıradaki kripto para projesi.

Arbitrum Verileri!

Bir blok zincirinin TVL’si, akıllı sözleşmelerinde tutulan toplam sermayeyi temsil eder ve ağa kilitlenen teminat miktarının varlıkların mevcut değeri ile çarpılmasıyla hesaplanır. Dune Analytics’e göre Arbitrum, aybaşında yaklaşık 60.000 olan aktif adres sayısının 20 Şubat tarihinde yaklaşık 118.000’e çıkarak son zamanlarda da ciddi bir artış yaşadı.

Öte yandan lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), Amerika Birleşik Devletleri’nin PCE verilerinin açıklanmasının ardından bir düşüş yaşadı. BTC veriler açıklanmadan önce 24.000 dolar seviyelerinden işlem görüyorken yazı kaleme alındığında 23.083 dolardan işlem görüyor. Ayrıca PCE verilerinin yıllık, beklentileri %4.3 iken açıklanan %4.7 oranında. Bu sayı önceki dönemlerde ise %4.4. Aylık bazda bu veriler ise beklentiler 0.4%, açıklanan 0.6%.