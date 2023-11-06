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Ripple (XRP) Neden Artıyor? Yükselişin Sebebi ve Güncel XRP Coin Grafik Yorumları

Özet

  • XRP Coin fiyatı nihayet 0,65 dolar direncini aştı.
  • Balinalar iki haftada 850 milyon dolarlık birikim yaptı.
  • 8-9 Kasım tarihindeki etkinliğe kadar pozitif hava sürebilir ve 0,93 dolar aşılabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:35
6 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Dava sürecinde fazlasıyla yıpranan popüler kripto para yeniden yükselmeye başladı. Fiyat 0,7 doları aştı. Makro cephede çok büyük gelişmelerin olmadığı ancak XRP Coin için önemli bir haftaya başladık. Peki güncel veriler bize XRP Coin fiyatı için ne söylüyor? Yükselişin sebebi neydi?

XRP Coin Neden Yükseliyor?

XRP fiyatı Kasım 2023’e hızlı bir başlangıç yaparak çift haneli kazanç elde etti. Geçtiğimiz günlerde balina yöneliminin fiyatı daha da yukarı çekebileceğinden bahsetmiştik. Arz bölgesi artan taleple birlikte başarıyla aşıldığı için popüler kripto para artık daha yüksek zirveleri hedefliyor.

Santiment’ten alınan verilere göre, 100.000 ila 1 milyar XRP coin’e sahip balinalar 24 Ekim ve 6 Kasım tarihleri arasında 1,26 milyar XRP satın aldı. Bu sayede kümülatif bakiyeleri 2023 zirvesine ulaştı. Bakiyenin mevcut fiyatta zirveye ulaşmış olması bu grubun daha keskin bir yükseliş beklediğini gösteriyor. Aynı zamanda borsalarda satışa hazır arz azaldığı için direnç seviyeleri de zayıflıyor.

Güncel piyasa fiyatından yapılan alımların boyutu tam 850 milyon dolar değerinde. İki hafta içinde gerçekleşen bu büyük ölçekli satın alma 0,65 dolarlık direnç alanını aşılmasına yardımcı oldu.

XRP Coin Fiyat Tahminleri

8-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Ripple Swell etkinliğinin fiyata pozitif katkı sağlayabileceğinden bahsetmiştik. Dün sabah duyurduğumuz etkinliğe kadar büyük duyuru beklentisinde olan yatırımcılardan talep gelmeye devam edebilir. Bu tarz büyük etkinlikler büyük duyurulara gebedir ve XRP Coin topluluğunun beklentisi de tam olarak bu yönde.

Ancak etkinlik beklentileri karşılamazsa işler tersine dönebilir. 9 Kasım tarihini önemli hale getiren diğer detaysa SEC ve Ripple arasındaki görüşme tarihlerinin belirlenmesi için bitiş zamanı olması. Eğer taraftalar davayla ilgili uzlaşı görüşme takvimini belirlemezse bunu yargıç yapacak.

Fiyata dönecek olursak 0,578 dolar üstü kapanışların 0,7 ve 0,84 doları hedefleyebileceğinden bahsetmiştik. XRP Coin yeniden yükseliş aralığına girdi ve orta çizgiye ulaştı. Buradan sonraki hedefi 0,7 dolar üzerinde kapanışlar yaparak 0,84 ardından 0,935 doları aşmak olmalı. Ardından 1 dolar üzerinde yeni zirveler görmemiz muhtemel. Kısa vadeli potansiyel geri çekilmeler 0,63 doların ötesine geçmemeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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