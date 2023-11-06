  Bitcoin’den Haftaya Fiyattaki Yükselişi Unutturacak Rekor Başlangıç! 8 Milyonu Aştı!

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatındaki artış birçok yatırımcını iştahlandırdı. Fiyattaki artışla birlikte BTC birikimi de hız kazanırken içinde en az bin dolar değerinde BTC bulunan cüzdan adreslerinin sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Cüzdan Adreslerinin Sayısı 8 Milyonu Aştı

Blockware Solutions ve zincir üstü veri platformu Glassnode tarafından takip edilen verilere göre, içinde güncel fiyatlarla en az (35 bin 115 dolar) bin dolara karşılık gelen 0.028 BTC bulunan cüzdan adreslerinin sayısı 8 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştı. Bu önemli metrikteki son rekor seviyeye en büyük kripto paranın 69 bin dolar civarında rekor kırdığı Kasım 2021’de 7.5 milyon civarında ulaşılmıştı.

Blockware Solutions’a göre Bitcoin para kazanmaya devam ettikçe söz konusu sınıfa giren cüzdan adreslerinin sayısı katlanarak artabilir. Buradaki para kazanma terimi teorik olarak, gelir getirmeyen bir varlıktan gelir potansiyeli yaratma sürecini ifade etmektedir. Blockware Solutions konuya yönelik gönderdiği bir e-postada “Binlerce dolar değerinde BTC içeren 10’larca veya 100’lerce milyonlarca cüzdan adresi varsa, bu muazzam miktarda satın alma gücü demektir” dedi.

Spot Bitcoin ETF Onayı BTC Birikimini Artırdı

Rekor rakam, ABD’li federal düzenleyici Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) yakında bir veya daha fazla spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) onay vereceğine yönelik spekülasyonlarının artmasıyla en büyük kripto paranın son dört haftada yaklaşık yüzde 25 değer kazanmasıyla geldi. Yatırımcılar arasında heyecana neden olan bu spekülasyonlarla Bitcoin Blockchain‘indeki balina aktivitesi artarak büyük oranda canlandı.

Güncel verilerle Bitcoin, 688.46 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,36 yükselişle 35 bin 250 dolardan işlem görüyor. Aynı zaman diliminde işlem hacmi de yüzde 30’a yakın bir oranda artışla 13 milyar dolara dayanmış durumda.

Veriler BTC’nin fiyatının son 7 günde yüzde 1,82 arttığını gösteriyor. Dahası en büyük kripto paranın fiyatı yılın başından bu yana yüzde 100’ün üzerinde, yüzde 112,99 gibi oldukça oranında arttı.