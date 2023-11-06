  Binance’den Bu Altcoin’in Yatırımcısına Destek Müjdesi! Süreç 7 Kasım’da Başlıyor!

Kripto para borsası Binance, popüler altcoin’lerden TomoChain’in (TOMO) Viction (VIC) olarak yeniden markalamasını destekleyeceğini duyurdu. Bunun için 20 Kasım’da TOMO yatırma ve çekme işlemleri askıya alınacak. İşte TomoChain‘in yeniden markalama sürecine ilişkin Binance’in atacağı kritik adımlar ve yatırımcıların bilmesi gerekenler.

Para Yatırma – Çekme İşlemleriyle Birlikte Spotta TOMO İşlemleri Durdurulacak

Dev kripto para borsası Binance, TomoChain’in (TOMO) Viction (VIC) olarak yeniden markalanmasını destekleyecek. Bu destek kapsamında TOMO yatırma ve çekme işlemlerinden spot işlemlere, vadeli işlemlerden marjine kadar birçok tarafta ciddi değişikliklere gidilecek.

Yeniden markalama desteği için Binance ilk olarak 20 Kasım’da TSİ 06.00’da TOMO yatırma ve çekme işlemlerini askıya alarak durduracak. Kullanıcıların belirtilen saatte önce para yatırma ve çekme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Binance Spot’ta 20 Kasım’da TSİ 06.00’da tüm TOMO işlem paritelerini (TOMO/BTC, TOMO/TRY ve TOMO/USDT) listeden çıkarılacak ve TOMO için bekleyen tüm spot işlem emirleri iptal edecek. Yeniden markalamanın tamamlanmasının ardından 24 Kasım’da TSİ 11.00’da VIC/BTC, VIC/TRY ve VIC/USDT işlem pariteleri için spotta işlemler başlatılacak.

Dahası vadeli işlemlerde ve marjinde TOMO için işlemler sırasıyla 14 Kasım’da TSİ 11.30’da ve 7 Kasım’da TSİ 09.00’da durdurulacak. Binance Vadeli İşlemler, 14 Kasım’da TSİ 12.00’da TOMO için tüm kullanıcı pozisyonlarını kapatarak otomatik uzlaşma gerçekleştirecek. Binance Marjin tarafında ise TOMO için 16 Kasım’da TSİ 09.00’da kullanıcıların pozisyonlarını kapatarak otomatik uzlaşma gerçekleştirilecek.

Binance Loan Gibi Diğer Taraflarda da TOMO İşlemleri Durdurulacak

Öte yandan Binance’in sunduğu diğer hizmetlerinde de yer alan TOMO işlemleri yeniden markama sürecinden etkilenecek. Buna göre Binance Earn, Binance Pay, Binance Loan ve Binance Gift Card‘ta da altcoin için sunulan tüm işlemler durdurulacak.

Binance Earn’deki TOMO işlemleri 7 Kasım’da TSİ 09.00’da durdurulacak. Binance Loan, Binance Pay ve Binance Gift Card tarafında ise işlemler sırasıyla 9 Kasım’da TSİ 11.00, 20 Kasım’da TSİ 06.00 ve 20 Kasım’da TSİ 06.00’da durdurulacak.