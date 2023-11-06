f Binance'den Bu Altcoin'in Yatırımcısına Destek Müjdesi! Süreç 7 Kasım'da Başlıyor! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Binance’den Bu Altcoin’in Yatırımcısına Destek Müjdesi! Süreç 7 Kasım’da Başlıyor!

Binance’den Bu Altcoin’in Yatırımcısına Destek Müjdesi! Süreç 7 Kasım’da Başlıyor!

Özet

  • Binance, TomoChain'in (TOMO) Viction (VIC) olarak yeniden markalanmasını destekleyecek.
  • Bu destek sürecinde çeşitli işlemlerde önemli değişiklikler yapılacak.
  • Özellikle TOMO yatırma ve çekme işlemleri 20 Kasım'da askıya alınacak.
  • Piyasaya etkisi:
14:45
6 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para borsası Binance, popüler altcoin’lerden TomoChain’in (TOMO) Viction (VIC) olarak yeniden markalamasını destekleyeceğini duyurdu. Bunun için 20 Kasım’da TOMO yatırma ve çekme işlemleri askıya alınacak. İşte TomoChain‘in yeniden markalama sürecine ilişkin Binance’in atacağı kritik adımlar ve yatırımcıların bilmesi gerekenler.

Para Yatırma – Çekme İşlemleriyle Birlikte Spotta TOMO İşlemleri Durdurulacak 

Dev kripto para borsası Binance, TomoChain’in (TOMO) Viction (VIC) olarak yeniden markalanmasını destekleyecek. Bu destek kapsamında TOMO yatırma ve çekme işlemlerinden spot işlemlere, vadeli işlemlerden marjine kadar birçok tarafta ciddi değişikliklere gidilecek.

Yeniden markalama desteği için Binance ilk olarak 20 Kasım’da TSİ 06.00’da TOMO yatırma ve çekme işlemlerini askıya alarak durduracak. Kullanıcıların belirtilen saatte önce para yatırma ve çekme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Binance Spot’ta 20 Kasım’da TSİ 06.00’da tüm TOMO işlem paritelerini (TOMO/BTC, TOMO/TRY ve TOMO/USDT) listeden çıkarılacak ve TOMO için bekleyen tüm spot işlem emirleri iptal edecek. Yeniden markalamanın tamamlanmasının ardından 24 Kasım’da TSİ 11.00’da VIC/BTC, VIC/TRY ve VIC/USDT işlem pariteleri için spotta işlemler başlatılacak.

Dahası vadeli işlemlerde ve marjinde TOMO için işlemler sırasıyla 14 Kasım’da TSİ 11.30’da ve 7 Kasım’da TSİ 09.00’da durdurulacak. Binance Vadeli İşlemler, 14 Kasım’da TSİ 12.00’da TOMO için tüm kullanıcı pozisyonlarını kapatarak otomatik uzlaşma gerçekleştirecek. Binance Marjin tarafında ise TOMO için 16 Kasım’da TSİ 09.00’da kullanıcıların pozisyonlarını kapatarak otomatik uzlaşma gerçekleştirilecek.

Binance Loan Gibi Diğer Taraflarda da TOMO İşlemleri Durdurulacak

Öte yandan Binance’in sunduğu diğer hizmetlerinde de yer alan TOMO işlemleri yeniden markama sürecinden etkilenecek. Buna göre Binance Earn, Binance Pay, Binance Loan ve Binance Gift Card‘ta da altcoin için sunulan tüm işlemler durdurulacak.

Binance Earn’deki TOMO işlemleri 7 Kasım’da TSİ 09.00’da durdurulacak. Binance Loan, Binance Pay ve Binance Gift Card tarafında ise işlemler sırasıyla 9 Kasım’da TSİ 11.00, 20 Kasım’da TSİ 06.00 ve 20 Kasım’da TSİ 06.00’da durdurulacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Listede Ethereum, Arbitrum ve Optimism de Var! Öngörüleri Çıkan Analist Bu Altcoin’lerin Patlamasını Bekliyor!
Listede Ethereum, Arbitrum ve Optimism de Var! Öngörüleri Çıkan Analist Bu Altcoin’lerin Patlamasını Bekliyor!
Memecoin (MEME) Coin Nedir?
Memecoin (MEME) Coin Nedir?
Elon Musk Rakip Ürününü Duyurdu Bu Altcoinler Daha Fazla Yükselebilir
Elon Musk Rakip Ürününü Duyurdu Bu Altcoinler Daha Fazla Yükselebilir
Bloomberg Analistine Göre Bu Altcoin’ler 20x Yapacak! Aralarında Solana, Chainlink, Cardano ve Avalanche da Var!
Bloomberg Analistine Göre Bu Altcoin’ler 20x Yapacak! Aralarında Solana, Chainlink, Cardano ve Avalanche da Var!
Solana’nın Pili Bitti Mi? SEC Hangi Altcoin’in Peşine Düştü? İşte Gelecek Hafta Kaçınılabilecek 3 Altcoin!
Solana’nın Pili Bitti Mi? SEC Hangi Altcoin’in Peşine Düştü? İşte Gelecek Hafta Kaçınılabilecek 3 Altcoin!
Bu Altcoin En Az 2x Yapabilir! Analist “Yeniden Havlayacak” Diyerek Duyurdu!
Bu Altcoin En Az 2x Yapabilir! Analist “Yeniden Havlayacak” Diyerek Duyurdu!
Altcoin Sezonu mu Başladı? İşte Günün En Çok Kazandıranları: CAKE, ROSE, NEO, RUNE ve LDO!
Altcoin Sezonu mu Başladı? İşte Günün En Çok Kazandıranları: CAKE, ROSE, NEO, RUNE ve LDO!
Aman Dikkat! Öngörüleri Çıkan Analistten Solana ve Avalanche İçin Hem Müjde Hem Uyarı!
Aman Dikkat! Öngörüleri Çıkan Analistten Solana ve Avalanche İçin Hem Müjde Hem Uyarı!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023