  Listede Ethereum, Arbitrum ve Optimism de Var! Öngörüleri Çıkan Analist Bu Altcoin’lerin Patlamasını Bekliyor!

Yatırımcıların yakından takip ettiği kripto para analisti Kaleo, Ethereum‘un (ETH) 2 bin 100 dolara varan bir yükseliş yapmasını bekliyor. Dahası analist Ethereum Blockchain‘i üzerine inşa edilen üç altcoin’de önemli yükselişler olmasını beklediğini belirterek önemli seviyeleri işaretledi. İşte analistin listesindeki altcoin’ler.

ETH’de Asıl Eğlence Bin 900 Doların Aşılmasıyla Başlayacak

Anonim kripto para analisti Kaleo, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından altcoin kralı Ethereum‘un bin 900 dolardaki çapraz direncini aşmak üzere olduğuna dikkat çekti. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine göre Ethereum bu kırılmanın ardından 2 bin 100 dolara varan bir yükseliş yapabilir.

Analist ETH’de beklediği yükseliş için “Düşen direnç trend çizgilerinin aşıldığı bir yükseliş sezon olduğu düşünüldüğünde ETH için gerçek eğlence bin 900 doların aşılmasıyla başlayacaktır” dedi.

En büyük altcoin ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,45 yükselişle bin 896 dolardan işlem görüyor.

Analistin İzleme Listesinde Diğer Altcoin’ler

Kaleo ayrıca Ethereum ölçeklendirme çözümü Arbitrum‘a (ARB) dikkat çekti. Analist, ARB’nin önemli bir düşen direnç trend çizgisini geçerek çoktan desteğe çevirdiğini ve 1,30 dolara kadar yükselebileceğini söyledi:

ARB yüksek bir zaman dilimi direncini kırdıktan ve yeniden test ettikten sonra yeni zirvelere yükselmek için hazır görünüyor. Ağustos ortasındaki kırılma seviyesine (yaklaşık 1,15 dolar) gitmesi ve orandan Temmuz’un en yüksek seviyesi olan 1,30 dolara doğru hareket etmesini bekliyorum.

ARB’nin ardından Layer 2 ağı ve Arbitrum rakibi Optimism‘a (OP) bakan analist altcoin’in birkaç aylık düşen direnç trend çizgisini kırmak için güç gösterdiğini belirtti. Analiste göre OP 2 dolar civarında bulunan Ağustos zirvelerine doğru gitmek için hazır görünüyor.

Kaleo son olarak Ethereum tabanlı, NFT pazar yeri Blur’un hizmet token’i BLUR‘a dikkat çekti. Analist BLUR’un düşen direnç trend çizgisinin üzerine çıktıktan sonra yükseliş trendinde olduğunu gösteren bir grafik paylaşarak “0,50 dolara doğru tırmanmak için hazır görünüyor” notunu iliştirdi.