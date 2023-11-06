  ABD’nin Spot Bitcoin ETF Onayı Tüm Dünyayı Değiştirebilir! İşte ABD’den Önce ETF’yi Kabul Eden 8 Ülke!

Kripto endüstrisi, Spot Bitcoin ETF’lerinin (Borsa Yatırım Fonları) ortaya çıkmasıyla yeni bir döneme giriş yaptı. Elde edilen son verilere göre, Spot Bitcoin ETF’lerinin bugün itibariyle dünya çapındaki değeri 4,16 milyar dolara ulaştı.

Bu, bireysel ve kurumsal kripto para yatırımcılarına Bitcoin konusunda düzenlenmiş bir yol sunan yenilikçi finansal araçların artan güven ortamının bir kanıtı olarak düşünülebilir.

Bitcoin ETF’sini Kabul Eden Ülkeler

Kanada Spot Bitcoin ETF’sini kabul eden ülkeler arasında başı çekiyor. Toplamda 2 milyar dolar yatırımla yedi Spot Bitcoin ETF’sinin bulunduğu ülke Bitcoin yatırımlarına önem veriyormuş gibi görünüyor.

Ülkede bulunan ETF’ler içerisinde dikkatler 819,1 milyon dolarlık yatırımla dünyanın en büyüğü olan Purpose Bitcoin ETF toplanıyor. Belki de gerçekten, bahsedilen ETF Kanada’nın finansal yapısındaki kripto paraların varlığına yönelik ileri görüşlülüğünün bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Sıkı yapısıyla bilinen Almanya’nın başını çektiği Avrupa da daha açık bir düzenleyici yaklaşım görülüyor. Haziran 2020’de ortaya çıkan ETCGroupPhysicalBitcoin’in güncel değeri 802 milyon dolarlık olarak hesaplanıyor ve bu durum ETF’yi küresel olarak ikinci en büyük Spot Bitcoin ETF’si konumuna yerleştiriyor.

An itibariyle dünyada yalnızca sekiz ülkede Spot Bitcoin ETF’lerine onay verilmiş durumda. G20 ülkelerinden Kanada, Almanya, Brezilya, Avustralya listede yer alırken vergi cenneti diye adlandırılan Jersey, Liechtenstein, Guernsey ve Cayman Adaları da bulunuyor.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri’nde süreç uzamaya devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yalnızca Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine bağlı ETF’leri onaylamış durumda. Örnek olarak, ProShares Bitcoin Strategy yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla dikkat çekiyor.

ABD Bitcoin ETF Onayı Çok Büyük Olabilir

Spot Bitcoin ETF’leri konusunda 10 adet başvurunun onayının beklendiği ABD’de, SEC’in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak geçtiğimiz günlerde SEC başkanı Gensler katıldığı bir programda bazı soruları yanıtlandırdı. Verdiği yanıtlardan bazıları ise dikkat çekici oldu.

Personelin bu çoklu ETF başvuruları üzerindeki çalışmalarına önyargılı yaklaşmayacağım, ancak bu aynı zamanda bu şirketlerle de ilgili. Bir şirket ya da bir varlık yöneticisi halka açılmak istediğinde, bu borsada işlem gören ürünlerin SEC’e kayıtlı olması gerekir ve halka arz gibi halka açılmaya benzer bir dosyalamadan geçerler ve bu nedenle geri bildirim veren ve dosyalamaları inceleyen gerçekten şirket finansmanı bölümümüzün işidir.

Dikkatlerin potansiyel ABD Spot Bitcoin ETF piyasasına kaymasından ötürü sonuca yaklaşıldığı da yatırımcılar arasında daha çok konuşulmaya başlanılmış görünüyor. Uzmanlara göre olası bir onayda Bitcoin için ilk gün talebinin 1 milyar dolar ya da daha fazla olması sebebiyle fiyatlarda dalgalanma yaşanabilir.

SEC’in bekleyen Spot Bitcoin ETF başvuruları hakkındaki kararına ilişkin beklenti yoğun ve ABD’yi bu sektörde ön plana çıkarma potansiyeli taşıyor.