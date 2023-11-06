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  •   Başarılı İşlem Geçmişine Sahip Balinadan Dikkat Çeken Hamle! Bu Altcoin’e 3.81 Milyon Dolar Yatırdı!

Başarılı İşlem Geçmişine Sahip Balinadan Dikkat Çeken Hamle! Bu Altcoin’e 3.81 Milyon Dolar Yatırdı!

Özet

  • Bir kripto balinası son 24 saatte yaklaşık 3.81 milyon dolar değerinde 312 bin 901 adet LINK satın aldı.
  • Balinanın Chainlink işlemi ortalama 12,17 dolar fiyatla gerçekleştirdi.
  • Bu işlem, Chainlink'in fiyatı 11,76 ile 12,50 dolar arasında hareket ederken gerçekleşti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:00
6 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Zincir üstü analiz sağlayıcısı Lookonchain‘in yaptığı son bildirim, balina seviyesi bir kripto para yatırımcısının son 24 saatte yaklaşık 3.81 milyon dolar değerinde 312 bin 901 adet LINK alarak önemli miktarda Chainlink yatırımı yaptığını bildirdi. Balinanın ortalama satın alma fiyatı 12,17 dolar ve ki bu altcoin’in şu anda büyük kripto para borsalarında işlem gördüğü seviyeye oldukça yakın.

Kripto Para Balinasının Stratejik Chainlink Ticareti

Kripto veri ve fiyat platformu CoinGecko’nun sağladığı verilere göre balinanın bu satın alma işlemi Chainlink‘in fiyatının son 24 saatteki 11,76 dolar ile 12,50 dolar arasında seyrettiği bir zamanda gerçekleşti. Chainlink şu anda yaklaşık 6.89 milyar dolarlık bir piyasa değerine, 729.95 milyon dolarlık 24 saatlik işlem hacmi ile alınıp satılıyor.

Kripto para balinası olarak adlandırılmasının yanı sıra “Akıllı Para” olarak da adlandırılan bu yatırımcının geçmişinin kazançlı işlemlerle dolu olduğu ve 10 farklı altcoin işleminde toplam 3.9 milyon doların üzerinde kar elde ettiğini de not etmek gerekiyor. Önceki başarılı altcoin işlemleri arasında başı Rollbit’in RLB’sinden yaklaşık 2.15 milyon dolar ve Flexacoin’in FLEX’inde yaklaşık 1.8 milyon dolar kazanç sağlaması yer alıyor.

LINK Transferleri Piyasanın İlgisini Çekiyor

Şu anda altcoin piyasasında Chainlink ile ilgili olduğu tespit edilen önemli bir transfer konuşuluyor. Blockchain’lerdeki büyük hareketlilikleri tespit ederek paylaşan Whale Alert platformu kısa süre önce anonim cüzdanlar arasında yaklaşık 46 milyon dolar değerinde 3.8 milyon adet LINK’in hareket ettirildiğini bildirdi.

Ethereum Blockchain’inde belgelenen bu işlem, piyasa katılımcılarının potansiyel piyasa etkileri hakkında spekülasyon yapmasıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Bu gibi büyük ölçekli işlemler/transferler, büyük satışlar veya likidite sağlamak gibi piyasayı hareketlendiren olaylardan önce gerçekleşebildiği için genellikle yakından takip edilmektedir. Bu bakımdan LINK bir kez daha altcoin yatırımcılarının yakından takip ettiği bir varlık olarak öne çıkıyor.

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