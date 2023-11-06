Dev Altcoin’de OI Alarmı! 400 Milyon Dolar Tek Kalemde Silindi!

Altcoin kralı Ethereum‘un fiyatı Ağustos ayından sonra ilk kez bin 900 doları aşarak son bir ayda yüzde 16’nın üzerinde arttı. Bu, Bitcoin‘in 35 bin dolar civarında soluklanması ve altcoin’lerin hareket etmeye başlamasıyla gerçekleşti. Piyasa duyarlılığı olumlu kalmaya devam ederken, geçen hafta önemli bir artışın ardından milyonlarca dolarlık Açık Faiz’in (OI) silinmesiyle ETH’nn fiyatı baskı altına girdi.

Ethereum’da 400 Milyon Dolarlık Açık Faiz Silindi

Zincir üstü kripto para analisti Maartunn, Ethereum’a yönelik yaptığı hafta sonunda yaptığı değerlendirmede “Ethereum dikkatimi çekiyor. Açık Faizi (OI) son günlerde 600 milyon doların üzerinde arttı. Çok yakında volatilite artacak” dedi. Yatırımcıların, Bitcoin’in fiyatı 35 bin doları güçlü bir şekilde koruduğu için ETH’nin 2 bin dolara ulaşmasını bekliyor.

Maartunn hafta sonunun geri kalmasının ardından bugün yaptığı ETH değerlendirmesinde ise bir günde 400 milyon dolarlık IO’nin silindiğini ve son birkaç gün içinde OI’deki tüm kazançların kaybedildiğine dikkat çekti. Sonuç olarak ETH’nin fiyatı muhtemelen bir geri çekilme veya düzeltme için baskı altında kaldı. Piyasa duyarlılığının olumlu olması nedeniyle bir düzeltme olasılığı düşük ancak, bir geri çekilme olasılığı yüksek.

Bilmeyenler için OI, genellikle vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında kullanılan bir terimdir. IO, vadeli işlem sözleşmelerinin taraflarından birinin açık pozisyonunu (hala kapatılmamış pozisyon) ifade eder. Açık pozisyonlar, bir yatırımcının belirli bir sözleşmeye ne kadar taahhütte bulunduğunu veya hangi yönde bir pozisyon aldığını gösterir.

ETH Fiyat Analizi

Öte yandan altcoin‘lerin genelindeki toparlanmanın ortasında balinalar kripto para borsalarından ETH çıkarıyorlar. Balinalar bu hamlesi genelde yükselişin işareti olarak kabul ediliyor olsa da bir düzeltme olmaması konusunda işlem hacminin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

ETH’nin günlük zaman dilimindeki grafiği şu anda fiyatın aşağı eğimki bir kanal formasyonu içinde hareket ettiğini ve bu formasyonun çalışması halinde fiyatın yüzde 16 oranında düşeceğini gösteriyor. Nitekim fiyatın bin 830 dolar seviyesinin civarında yüksek volatilite göstermiş olması bu seviyenin zorlu bir direnç olduğunu kanıtlıyor.

Tecrübeli kripto para analisti Credible Crypto, ETH’nin fiyat grafiğinin son derece temiz olduğunu ve bin 400 – bin 500 dolar bölgesinin yüksek zaman diliminde satın alma bölgesi diğer bir deyişle dip bölgesi olduğunu söyledi. Analist büyük bir gelişme olmadığı müddetçe altcoin kralının fiyatının bir daha bin 500 doların altına inmeyeceğine inanıyor. Ayrıca, ETH’nin 2 bin dolara çıkmadan önce ilk olarak bin 700 doları test etmesini tahmin ediyor.

Güncel verilerle ETH, son 24 saatte yüzde 0,63 yükseldi ve şu anda bin 899 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatları sırasıyla bin 863 ve bin 911 dolar. Dahası işlem hacmi son 24 saatte yüzde 42 oranında arttı.