Dev kripto para borsası Bybit, ABD bankaları için banka havalesi veya SWIFT yoluyla ABD doları yatırma işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

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Dev kripto para borsası Bybit, ABD bankaları için banka havalesi veya SWIFT yoluyla ABD doları yatırma işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Kripto para borsası, ABD doları yatırma işlemlerinin askıya alınmasına gerekçesi olarak adını vermese de bankacılık ortağından kaynaklanan hizmet kesintilerini gösterdi.

ABD Doları Yatırma İşlemleri Askıya Alındı

Bybit’in banka havalesi yoluyla ABD doları yatırma işlemlerini durdurduğunu açıklaması kripto bankası Silvergate Bank’ın likidite sorunlarıyla karşı karşıya olduğu ve faaliyetlerini sürdüremeyeceğine dönük gelişmelerin ortasında geldi. Şimdiye kadar birden fazla kripto para borsasının ve şirketinin Silvergate Bank ile bağlarını kopardığı görüldü.

Kripto para borsasından yapılan açıklamada “Bybit, bankacılık ortağımızın hizmet kesintileri nedeniyle ABD bankaları için banka havalesi veya SWIFT yoluyla ABD doları yatırma işlemlerini askıya aldı. Hemen geçerli olmak üzere, ABD bankaları için banka havalesi ve SWIFT yoluyla ABD doları yatırma işlemleri artık yapılamayacak.” denildi.

Açıklamada, ABD doları yatırma işlemlerinin askıya alınmasının, hizmet ortağı ile ilgili koşullar nedeniyle derhal alındığı eklendi. Bununla birlikte, kullanıcılar ABD doları yatırmak için Advcash Wallet veya kredi kartlarını kullanmaya devam edebilecekler. Bu iki seçenek bankacılık ortağının neden olduğu zor durumun ortasında Bybit’in alternatif çözümü olacak.

ABD Doları Çekme İşlemleri İçin Son Tarih 10 Mart

ABD doları yatırma işlemleri derhal askıya alan Bybit, 10 Mart 2023 tarihine kadar ABD doları çekme işlemlerini yapabilecekler. Bybit’in bankacılık ortağının Silvergate Bank olup olmadığı belirtilmiş değil. Kripto para borsası, bankacılık ortağıyla ‘mevcut koşullar’ nedeniyle para çekme işlemleri sırasında aksaklıklar olabileceği konusunda uyardı.

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, 2 Mart 2023 tarihinde ABD doları bankacılık ortağı olarak Silvergate Bank ile bağını kestiğini ve ABD doları işlemleri için Signature Bank ile çalışmaya başladığını duyurmuştu.