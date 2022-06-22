Kripto para devlerinden olan Ethereum için beklenen yükseliş ivmesi gelecek mi? Beklenen ralli için gerekli şartlar neler?

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Piyasalardaki kara bulutlardan ciddi anlamda etkilenen kripto devi Ethereum’un (ETH), geçtiğimiz günlerde uzun sürenin ardından 1.000 doların altına düşmesi yatırımcılar arasında oldukça panik havası yarattı. Kripto para biriminin grafiklerini ele alan analistler birtakım değerlendirmelerde bulundu.

Geri Dönüş

Uzmanlar, Ethereum yatırımcılarının son faaliyetleri göz önüne alındığında, olası bir yükseliş ivmesi için gerekli ortam sağlanmadığını öngörüyor. Kripto para biriminin son 24 saat içerisinde yaşadığı fiyat artışı yatırımcıların dikkatini çekerken, bu durumun aktif yönelimde önemli bir değişiklik yaratacağı öngörülüyor. Ayrıca küresel piyasalardaki küçük çaplı yükselişlerin Ethereum’un fiyatlanmasında etkili olacağı belirtildi.

Bunlara ek olarak analistler piyasaların toparlanması ve Etherum için yeterli talep elde edildiğinde yükseliş trendine girebileceğini öne sürdü. Olası yükseliş durumda kripto devi Ethereum’un fiyatında %73.7 oranında bir ralli ile 2 bin dolar seviyelerine yeniden gelmesinin yüksek bir ihtimal olduğu ifade edildi. Ayrıca analistler tüm bu ihtimallerin gerçekleşebilmesi için piyasaya olan inancın geri kazanılması gerektiğini belirtti.

“Panik Havası”

Öte yandan bir veri analiz firmasından alınan verilere göre kripto para biriminin yatırımcıları son 24 saat içerisinde gerçekleşen yükseliş hareketinde, piyasa değeri yaklaşık olarak 287 milyon doların üzerinde 250 bin ETH sattı. Gerçekleşen satışların piyasa değeri 140 milyar dolar olan bir kripto para birimi için çok fazla olarak görülmese de, yatırımcıların değişen motivasyonları gündem konusu olmuş durumda.

Kripto para piyasalarındaki küçük çaplı yükselişlerin ardından gelen büyük miktardaki satışların sebebi olarak ise yatırımcıları etkisi altına alan panik havası olduğu belirtildi. Yatırımcıların arasında oluşan bu panik duruma son verilmesi halinde kripto devi Ethereum’un 2 bin dolar seviyelerine geri dönmesinin mümkün olduğu ileri sürülürken aksi halde yatırımcıların %73’lük bir ralli için uzun süre beklemesi gerekeceği öne sürüldü.