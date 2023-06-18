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Hep söylediğimiz gibi, kripto paralar daima sürprizlerle dolu ve fiyatın gideceği yönden asla emin olamıyorsunuz. Yaklaşık 2 hafta önce SEC dev kripto borsalarını hedef aldığında çoğu yatırımcı büyük kayıpların kapıda olduğunu düşündü. Hafta sonu satışlarıyla birçok altcoin 3 yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Spot Bitcoin ETF

2020 yılındakine benzer günler yaşadık. Tek günde altcoinlerin çoğunun çift haneli kayıplar yaşadığı, 3 yılın dibine vurduğu günler oldu. FTX çöküşündeki paniğin getirdiğinden daha büyük bir satış dalgası tetiklendi. Peki sonra ne oldu? Bu haftanın ortasında BlackRock, dünyanın en büyük varlık yöneticisi Spot Bitcoin ETF başvurusu yaptı ve yatırımcıların umudu yeniden arttı.

Sadece 10-15 günde kripto para piyasaları en iyi ve en kötü haberleri almayı başardı. Dünya üzerinde spot Bitcoin ETF başvurusu yapabilecek en iyi şirket bunu yaptı. Üstelik bu, günler önce ABD SEC en büyük iki kripto borsasının boğazını sıkmaya başlamışken oldu.

Bloomberg ETF Uzmanı Bitcoin

Perşembe günü BlackRock, iShares Bitcoin Trust için SEC’e bir talepte bulundu. BTC’nin temel piyasa fiyatını takip etmek üzere tasarlanan yatırım aracı, yatırımcılara güvenli biçimde Bitcoin yatırımı yapma imkanı tanıyor. Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, Luke Martin ile yaptığı yeni bir röportajda, SEC’in kripto borsaları yerine dijital varlık alanında kilit oyuncu olmak için Blackrock gibi kurumları tercih ediyor olabileceğini söylüyor.

Balchunas, BlackRock’ın bu hamlesinin, Grayscale ile SEC arasında, düzenleyicinin dijital varlık yöneticisinin Bitcoin tröstünü bir ETF’ye dönüştürme başvurusunu reddetmesinin ardından ortaya çıkan yasal anlaşmazlığın yakında çözüleceği beklentisiyle de olabileceğini söylüyor.

“Diğer teori ise BlackRock’ın SEC’in Grayscale davasını kaybedebileceğini bilip bilmediği ve bunun önüne geçip geçmeyeceği ya da dava kaybedildiğinde hazır olup olmayacağı ve birdenbire Bitcoin ETF’lerine kapı açıp açmayacağı.”

Balchunas’a göre BlackRock, ETF’lerin onaylanması konusunda mükemmel bir geçmişe sahip. Bugüne kadar şirketin yaptığı 576 başvurudan sadece 1’i reddedildi.

Eğer bir spot Bitcoin ETF onayı gelirse bu kripto paralar için hızlı bir yükseliş dönemini başlatabilir.