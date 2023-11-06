Sıcak Gelişme: FTT Token Neden Yükseliyor, FTX Borsası Geri Açılacak Mı?

Kripto para yatırımcıları geçtiğimiz yıl bugünlerde en büyük ikinci kripto para borsası yüzünden devasa kayıplar yaşadı. Borsayı kullananlar halen bakiyelerini tahsil edebilmiş değil. Fakat FTX iflas komitesi borsanın muhteşem özelliklere sahip olduğunu söyleyerek onu ayağı kaldırabilecek şirketleri araştırmaya başladı. Son haber önemli bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

FTX Borsası Açılacak Mı?

Birkaç hafta önce mevcut FTX yetkililerinin Aralık ayında görüştüğü şirketlerden birine karar verebileceğini söylemiştik. Duruşma kayıtlarında bu tarih tahmini olarak geçiyor. Şimdiyse konuya aşina kaynaklara göre Celsius için başarılı bir şekilde teklif veren Fahrenheit konsorsiyumunun bir parçası olan Proof Group’un FTX için teklif verdiği iddia ediliyor.

Perella Weinberg Partners’a göre borsanın yeniden başlatılması için alınan teklifler halen inceleniyor. Karar aşamasında üç alternatiften biri olan Proof Group’un ismi listede ve bu şirket Aptos, Lightspark ve Sui gibi kripto projelerinde risk sermayesi yatırımcısı olarak biliniyor. Teklif veren diğer iki şirketinse Figure ve Tribe Capital olduğu iddia ediliyor.

Peki bu gerçekten mümkün mü? Hali hazırda teklifte anlaşılsa bile borsanın yeniden başlatılması için aşılması gerekilen binlerce sorun var. Örneğin FTT Token kayıtsız menkul kıymet statüsünde ve bu yeniden başlatmada onun borsayla bağı olacak mı? Veya yeni yönetim neden kendi FTT Token’ini oluşturmasın? Nitekim mevcut arz dağılımı yeni yönetimin lehine değil ve varlıkların tamamı satılıp müşterilere iade edilecek.

Peki o halde FTT token neden yükseliyor? Kripto para endüstrisinde spekülatif hareketlere bayılan çok fazla yatırımcı var.

FTX Yeniden Açılabilir Mi?

Voyager iflasından sonra birçok şirket teklif verdi. Ancak 117 Partners’ın kurucusu iflas uzmanı Thomas Braziel sürecin sanıldığı kadar basit olmadığını bu yüzden tekliflerin geri çekildiğini açıkladı. Sorun şu ki FTX borsasının durumu Voyager’dan çok daha karmaşık. Şirketin kilit açılışları beklediği tokenlerden, yasal olarak uyumsuz olduğu binlerce alana kadar çözülmesi gerekilen çok fazla iş var.

Bu karmaşık süreçte SEC ve diğer düzenleyicilerle karşı karşıya gelme ihtimalini göze alan, yıllarca sürebilecek hukuki mücadelelere para akıtmayı kabul eden birini bulmak imkansıza yakın. Aralık ayında bu konuda daha da netleşmiş olacak.