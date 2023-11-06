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  •   Litecoin’de (LTC) Beklenen Fiyat Hedefi Ufukta Mı? Yatırımcıların Gözü Burada!

Litecoin’de (LTC) Beklenen Fiyat Hedefi Ufukta Mı? Yatırımcıların Gözü Burada!

Özet

  • Litecoin (LTC) fiyatı, Ağustos ayından bu yana ilk kez üst üste üç gün boyunca 70 dolar seviyesini koruyarak istikrarlı bir performans sergiliyor.
  • Litecoin'in fiyatındaki yükselişi destekleyen kritik faktör, zincir içi verilere göre ağ talebindeki istikrarlı büyüme ve finanse edilen LTC cüzdanlarının sayısındaki artış.
  • Finanse edilen adreslerin büyümeye devam etmesi halinde, artan talep Litecoin fiyatını 2024'e yaklaşırken 100 dolar seviyesine çıkarabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
21:24
6 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Litecoin’in (LTC) fiyatı, Ağustos ayından bu yana ilk kez üst üste son 3 gün boyunca 70 dolar bölgesini korudu. Zincir içi analizler, devam eden Litecoin fiyat yükselişinin ardındaki kritik etkenleri tespit ediyor.

LTC’nin Kayıplar Silinecek Mi?

Popüler altcoin LTC’nin fiyatı, devam eden kripto para pazarındaki yükselişin ortasında istikrarlı bir pazar talebi akışı bulmakta zorlandı. Ancak bazı zincir içi veri eğilimleri, 2024 yaklaştıkça bu durumun yakında değişebileceğini gösteriyor.

Bitcoin (BTC) ve Solana (SOL) gibi mega büyüklüğe sahip kripto paralar yıllık %100’den fazla kazanç sağladı. Ek olarak Litecoin fiyatı ancak son zamanlarda kayıpları silmeyi ve 70 doları geri almayı başardı.

Zincir içi veriler, Litecoin’in son fiyat toparlanmasının büyük ölçüde ağ talebindeki istikrarlı büyümeden kaynaklandığını gösteriyor. Blockchain veri analizi platformu IntoTheBlock, finanse edilen LTC cüzdanlarının sayısının 2023’ün 2. yarısından bu yana 44.000 arttığını bildirdi.

Paylaşılan grafiklere göre, Litecoin’in 30 Haziran’da 8,77 milyon olan sıfır olmayan adres sayımı 9,21 milyona çıktı.

Finanse edilen adresler metriği çoğu zaman sıfır olmayan bakiye adresleri olarak da adlandırılır. Yukarıda belirtildiği gibi metriğin artması, blockchain ağının giderek benimsendiğini ve genişlediğini gösterebilir.

LTC’de Önemli Veri

Finanse edilen adresler büyümeye devam ederse, artan talep Litecoin fiyatını 2024 yaklaşırken 100 dolar seviyesine doğru itebilir.

Öte yandan elde edilen son verilere göre, LTC’nin son zamanlarda 70 doların üzerindeki fiyat artışı esas olarak organik ağ büyümesinden kaynaklandı. Bu ölçümler hala yükseliş eğilimindeyken Litecoin, kazançlarını 80 dolara doğru genişletebilecek önemli bir konumda olabilir.

Mevcut Litecoin holder’larının giriş fiyatlarına göre gruplandıran küresel para giriş/çıkış (GIOM) verileri de bu yükseliş öngörüsünü doğrulayabilir.

Ancak bu durum boğaların 80 doları geri kazanabileceğinden emin olması için LTC’nin ilk önce ilk direnci 76 dolara yükseltmesi gerektiğini gösterebilir. 364.400 kişi ortalama 75,99 dolar fiyatla 4,53 milyon LTC satın almıştı. Bu holder’ların pozisyonlarını erken kapatırlarsa Litecoin fiyatındaki yükselişi yavaşlatabilirler.

Ancak boğalar bu direnç seviyesini bir kenara itebilirse Litecoin fiyatı tahmin edildiği gibi büyük olasılıkla 80 doları geri kazanabilir.

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