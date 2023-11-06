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Altcoin Kralı Ethereum Yükselişte Neden Geride Kaldı? İki Başlıkta Detaylı ETH Analizi

Özet

  • Son 30 günde Bitcoin %27 artarken Ethereum %17'lik getiri ile geride kaldı.
  • Yaşanılan yasal süreçler ve Layer-1 projeleri arasında geçen rekabet bu durumun başlıca nedenlerinden.
  • Ayrıca Ethereum ekosisteminde yüksek komisyon ücretleri birçok kullanıcıyı farklı alternatiflere yönlendiriyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
22:30
6 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Ethereum fiyatı son iki günde %6,2 arttı ancak 1.900 dolar direnci ETH’yi zorlamaya devam ediyor. Mevcut yükseliş hareketine rağmen Ethereum’un son 30 gündeki %17’lik getirisi, Bitcoin’in aynı dönemdeki %27’lik dikkat çeken kazancının gerisinde kalıyor. Analistler bu durumun Ethereum’un düşük performansının bir kısmını Ethereum ekosistemindeki kilit bir oyuncu olan Consensys’i çevreleyen belirsizliğe bağlıyor.

Ethereum Yükseliş Döneminde Geride Kaldı

Yasal zorluklar Ethereum ekosisteminin büyümesini engellemeye devam ediyor. Yaşanan son belirsizlik ise PayPal’ın Ethereum ağında çalışan ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin’i PYUSD etrafında toplanıyor. Bu token kripto ödemeler ve Web3 uygulamaları için tasarlandı ve 2 Kasım’da PayPal, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) aldığı bir mahkeme celbini kamuoyuna sundu.

Son 30 günde Solana %75,5, Ripple %37 ve Cardano %35’lik getiri ile Ethereum’dan daha iyi performans gösterdi. Yaşanan bu durum, Ethereum’u geride tutan etkenlerin sadece yasal baskı veya DeFi ve NFT piyasalarına yönelik azalan taleple ilgili olmadığını net bir şekilde gösteriyor.

Ethereum Ekosisteminde Dikkat Çeken Veriler

Ethereum ağı için dikkat çeken bir sorun, akıllı sözleşmeler tarafından gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere ekosistemle ilişkili olan yüksek komisyon ücretleri. En son yedi günlük ortalama işlem ücreti 4,90 dolar olarak hesaplandı ve bu da merkezi olmayan uygulamaların (DApps) kullanımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ayrıca, Ethereum ağındaki Ethereum cinsinden ölçülen toplam mevduat, Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyelere geriledi.

Blockchain veri analiz firması DefiLlama verilerine göre Ethereum DApp’lerinin toplam kilitli değeri (TVL) 5 Kasım’da iki ay önceki 13,2 milyon Ethereum’luk değere kıyasla %4 düşütü ve 12,7 milyon Ethereum oldu. Buna karşılık Tron ağındaki TVL aynı dönemde %13 arttı ve Arbitrum’da kilitli varlık değeri 1 milyon Ethereum’da kaldı. Ethereum ağındaki DApp faaliyetlerine ilişkin veriler bu ekosistemde faaliyetlerin azaldığını gösteriyor.

Uniswap NFT Aggregator’daki %60’lık önemli düşüş bu hesaba katılmadığında bile en iyi Ethereum ağı DApp’lerindeki ortalama aktif adres sayısı bir önceki aya kıyasla %3 azaldı. Buna karşılık DappRadar verilerine göre Solana ekosisteminde hizmet veren en iyi uygulamalarda aynı dönemde aktif kullanıcı sayısında ortalama %18’lik bir artış yaşandı.a

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