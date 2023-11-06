  Çoklu Zincir Protokolü ShuttleFlow Hizmetini Sonlandırıyor: Süreç Nasıl İşleyecek?

Shanghai Tree-Graph Blockchain Araştırma Enstitüsü olarak da bilinen Conflux Foundation tarafından piyasaya sürülen ve işletilen çoklu zincir protokolü ShuttleFlow, iki yıllık hizmet süresinin ardından kapanacak. Buna göre yapılan bir anlaşma ile platform, Zero Gravity’ye devredildi ve kullanıcı varlıkları ShuttleFlow’dan Zero Gravity protokolüne yönlendirilecek.

ShuttleFlow Hizmetini Sonlandıracak

ShuttleFlow teknoloji yığını bunun yerine protokolü yeni bir marka altında geliştirmeye devam edecek olan Web3 şirketi Zero Gravity tarafında devralınacak. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamaya göre tüm kullanıcı fonları güvende ve ShuttleFlow’dan Zero Gravity’ye transfer edilecek. Ekip ayrıca daha önce ShuttleFlow aracılığıyla köprü kurmuş ve hedef zincirdeki köprü varlıklarının talebini tamamlamış kullanıcıların geçiş için herhangi bir ek işlem yapmasına gerek olmadığını açıkladı ve açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“ShuttleFlow köprüleme işlemini kapattıktan sonra kullanıcılar Zero Gravity’nin resmi dApp’i üzerinden köprüleme yapabilir ya da başlatıldığında Zero Gravity’yi entegre edecek olan köprüleme toplayıcısını kullanmaya devam edebilir.”

Merkezi olmayan platform ShuttleFlow (dApp), kripto varlıklarını köprülemiş ancak henüz talep etmemiş kullanıcıların kripto varlıklarını geri almalarına olanak sağlamak için Ocak 2024’e kadar kısmen çalışır durumda kalacak. Ancak bu tarihten sonra web sitesi ve platform sunucuları kalıcı olarak hizmet süresini sonlandıracak.

Conflux’un Blockchain Ortaklıkları Dikkat Çekiyor

2021 yılında Conflux, ekosistem kullanıcılarını merkezi olmayan finansa daha iyi bir şekilde dahil etmek için Shuttleflow varlık köprüsünü kullanıcıların beğenisine sundu. Şirket ilk hizmet döneminde iş kanıtı algoritmasının saniyede 6.000’e kadar protokol işlemine izin verdiğini açıkladı. Bu yılın başlarında ise Conflux Foundation 390 milyondan fazla kullanıcısıyla ülkenin en büyük ikinci şirketi olan China Telecom ile bir blockchain SIM kartı uygulaması geliştirmek üzere ortaklık kurduğunu kamuoyuna duyurdu.

Conflux, hibrit bir proof-of-work (iş kanıtı) ve proof-of-stake (hisse kanıtı) konsensüsü üzerinde çalışan bir Layer-1 blockchain ağıdır. Merkez kuruluşu olan Şanghay Tree-Graph Blockchain Araştırma Enstitüsü, Şanghay Belediye Halk Hükümeti tarafından destekleniyor. Proje ekibi ise Çin’deki tek düzenleyici uyumlu kamu blockchain ağı olduğunu iddia ediyor.