Ünlü Analist 2023 Sonu ve 2024 Dogecoin (DOGE) Hedefini Açıkladı

DOGE fiyat yeniden Ağustos ayındaki zirve seviyelerine koşuyor. Fiyat akşam saatlerinde 0,076 doları aştı. Bitcoin fiyatı önemli ölçüde yükselse de DOGE beklenen fiyat rallisine başlayamamıştı. Şimdi yeniden 0,076 doları aştığı için yatırımcılar heyecanlandı. Ünlü kripto yorumcularından biri yeni DOGE fiyat hedefini verdi.

2023-2024 DOGE Fiyat Tahmini

Kıdemli kripto para yorumcusu Kaleo birkaç saat önce DOGE için fiyat hedeflini açıkladı. Piyasa uzmanında göre DOGE fiyatı BTC karşısındaki kayıplarını tamamladı ve artık geri dönüş başladı. Buna göre 2023 sonu ve 2024 başında meme coin kralı BTC karşısında birkaç kat artabilir.

Uzman isim aşağıdaki grafiği paylaşarak 2024 başı hedefinin 0,000005 BTC olduğunu söyledi. Mevcut fiyatın 0,000002 BTC olduğunu düşünürsek oldukça etkileyici bir hedeften bahsediyoruz. Üstelik aynı dönemde BTC’nin 45.000 doları aşması halinde fiyat 0,225 doların da ötesine geçebilir. Mevcut BTC fiyatına göre hedef 0,175 dolardır.

Analistin tahmini 0,0000071 BTC üzeri kapanışlarda gerçek olacak. Nitekim uzun vadeli düşen trend güncel şartlarda bu bölgede aşılıyor.

DOGE Güncel Grafik Yorum

Dogecoin (DOGE) fiyatı 0,0756 dolardan alıcı buluyor. Altcoin 14 Ağustos tarihinden bu yana ilk kez 0,076 doları aştı ve birçok kez bahsettiğimiz paralel kanalın direncinden tepki aldı. Aşağıdaki grafiği önceki analizleri takip edenler hatırlayacaktır. Fiyatın 0,0684 dolar üzerinde yeni zirveler yapabileceğinden bahsetmiştik.

Bundan sonraki süreçte 0,0775 ve 0,082 dolar üzerinde kalıcı kapanışlar aranacak. Eğer fiyat bu bölgeleri de desteğe çevirebilirse 0,088 ve 0,0948 dolar zirveleri hedeflenir. Kısa vadede 0,082 dolar hedefi test edilebilir görünüyor. Sonraki aya ertelenen DOGE-1 görevi ve Musk’ın yeniden Dogecoin ile ilgilenmeye başlaması fiyatı destekleyebilecek dış faktörler olacak.

Haftalık grafikte 0,078 ve 0,0835 dolar üstü kapanışlar 0,01 doların hedeflenmesini sağlayabilir. BTC şimdilik 35.000 dolardan pek uzaklaşmış değil yatay seyir devam ederken bugün bahsettiğimiz faktörler yukarı yönlü yeni testler görebileceğimizi söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.