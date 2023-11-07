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  •   Binance’den Korkutan Veriler: Kripto Borsasının Pazar Payı %40’a Kadar Düştü

Binance’den Korkutan Veriler: Kripto Borsasının Pazar Payı %40’a Kadar Düştü

Özet

  • Blockchain veri analiz firması 0xScope'den dikkat çeken Binance raporu geldi.
  • Buna göre Binance'in spot trade alanındaki hakimiyet %40'a kadar düştü.
  • Bunun sebebi olarak ise Binance'de listelenen popüler token'ların değer kaybetmesi gösterildi.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
00:10
7 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın birçok ülkesinde yasal düzenlemeler ile savaşan dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Buna göre borsanın spot trade alanındaki pazar payı bir önceki yıl %62 ile piyasaya hakimken 2023’ün sonlarında bu oran %40’a düştü.

Binance İçin Dikkat Çeken Detaylar

Blockchain ve analiz firması 0xScope tarafından 6 Kasım’da yayınlanan raporun detaylarına göre kritpo borsası Binance son 12 ayda pazar payının üçte birini kaybetti. Raporda bu durumu diler getiren analistlere göre Binance’in spot işlem hacmi belki de listeleme stratejisi ya da yaşanan yasal süreçler nedeniyle geçtiğimiz yıl önemli bir düşüş yaşadı.

Özellikle listeleme stratejisinde popüler token’ların çoğu Binance’te listelendikten hemen sonra bir gerileme yaşadı. Yaşanılan bu durum birçok küçük kripto para borsasına umut oldu ve Koreli kripto borsası Upbit, aynı dönemde spot pazar payının %5’ten %15,3’e yükselterek dikkat çeken bir sıçrama yaşadı.

Binance Güç Kaybetmeye Devam Ediyor

Hem spot hem de vadeli işlem piyasası dahil olmak üzere tüm kripto işlem hacimleri araştırmaya dahil edildiğinde, Binance’in pazar payı Ekim 2023’te %51,2’ye ulaştı. Bu sıralamada OKX (%13,4), Bybit (%9,6), Bitget (%7,0) ve MEXC Global (%6,9) takip etti. Analistler, Binance’in Ekim 2022’de genel kripto para pazar payının %54,6 olduğunu ifade etti ve raporda şu sözlere yer verdi:

“Hâlâ lider konumda olmasına rağmen Binance, OKX ve diğer ikinci kademe borsalar gibi ana rakipleri karşısında aradaki farkın azaldığını gördü.”

Söz konusu dönemde Bybit, Bitget ve MEXC, %42,3’lük birleşik pazar payıyla Binance ve OKX’in ardından ikinci kademe borsalar olarak hizmet vermeye başladı. Analistlere göre giderek geride kalan Huobi, Kucoin, Gate ve diğerleriyle birlikte üçüncü kademeyi oluşturuyor.

0xScope ekibi, web sitesi trafiği ve sosyal medya takipçilerinin bir borsanın piyasa performansıyla çok az ya da hiç korelasyonu olmadığını da raporda dile getirdi. Buna göre Binance’in resmi X takipçi sayısındaki payının, taban değerindeki genel artışa rağmen geçtiğimiz yıl %5 oranında azaldığını ortaya koydu. Ayrıca OKX, resmi X hesabında gerçek takipçi sayısını %200’ün üzerinde artırdı.

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