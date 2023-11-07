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Fırsat Kaçmamış Olabilir: ATOM, UNI ve NEAR Güncel Grafikler ve Fiyat Tahmini

Özet

  • ATOM Coin fiyatı çift haneli seviyelere ulaşabilir.
  • UNI Coin iyimser senaryoda 6,4 doları hedefliyor.
  • NEAR yaklaşık 1 yıldır FTX çöküşünün etkilerinden kurtulamadı ancak son ralli 2 dolara kadar devam edebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
01:00
7 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatının hızla 35.000 doları aşacağını çoğu analist tahmin edememişti. Altcoinler de bu ralliden payını aldı. Sürpriz rallinin ardından piyasalardaki altcoin iştahı artıyor çünkü kripto paraların kümülatif değeri 1,33 trilyon dolar eşiğini geçti. Bu durum altcoinlerde parabolik kazançların devam edebileceği anlamına geliyor.

Cosmos (ATOM) Fiyat Tahmini

BTC için hedeflenen bölge 40.000 dolar ve 35.000 dolar seviyesi korunduğu sürece yatırımcıların umudu diri kalmaya devam edecek. Peki ATOM Coin için beklenti ne? Ekim sonunda fiyat 7,60 dolarlık direnci kırarak ikili dip formasyonunu tamamlamış oldu. Alıcılar 5 Kasım’da fiyatı 8,25 doların üzerine taşıdı ve rallinin devam edeceğini sinyalini verdi.

Formasyonun hedefi 8,90 dolar ve eğer kritik bölge de aşılırsa 10 dolara kadar rallinin uzadığını görebiliriz. Korunması gereken destekse 7,6 dolarda ve altında kapanışlar 7,07 dolara kadar düşüş getirebilir.

UNI Coin Fiyat Tahminleri

DeFi devi üç gün önce 5 dolarlık dirençten döndü. Fakat yine de hareketli ortalamalar ve RSI yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Eğer 5 dolar engeli yeni denemede aşılırsa UNI Coin fiyatının 6,4 dolara kadar yükseldiğine şahit olabiliriz.

İyimser beklenti gerçekleşmez ve 5 dolar altı kapanışlar devam ederse fiyat 4,36 dolara çekilebilir. Yine de BTC’nin güncel durumu 5,6 ve 6,4 dolar seviyelerinin bu sefer test edilebileceğini söylüyor.

NEAR Coin Grafik Yorumu

Salı günü ilerleyen saatlerde NEARCON 2023 etkinliği var. FTX çöküşünün ardından fazlasıyla yıpranan altcoin gerçek bir geri dönüş için bu fırsatı değerlendirebilir. Yakın zamanda yeni ürünlerle ilgili kapsamlı duyurular geçildi. Bu etkinlikte çok daha fazlasını görmemiz muhtemel. SOL Coin bile 40 doları aşmışken artık NEAR Coin fiyatının da üzerinden FTX molozlarını atması gerekiyor.

Ayılar 1,63 dolarda sert bir direnç oluşturdu ancak boğaların fiyatın 1,43 üzerinde tutabilmesi umut verici. Eğer 1,63 dolar kalıcı olarak aşılırsa 2 dolarlık psikolojik direncin aşıldığını görebiliriz bu NEAR Coin yatırımcıları için ciddi bir kazanım olacak. Fakat direnç altında fazla oyalanması halinde 1,43 dolar ve altına kadar satışlar devam edebilir.

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