Önde gelen kripto para borsası FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried, kripto para piyasalarının 2022 yılı içerisinde yaşadığı ciddi değer kaybının tekrar yaşanmaması adına gereken hususları duyurdu.
Uzman isim Youtube üzerinden yaptığı açıklamalarında, piyasalarda yaşanan düşüşlerin neticesinde birçok firma ve yatırımcının oldukça büyük kayıplar vermesine rağmen merkezi olmayan finans (DeFi) alanının oldukça iyi durumda olduğunu ileri sürdü. DeFi’nin zincir içi şeffaflığının, son yaşanan derin piyasa düşüşünden kripto para alt sektörünü kurtarmış olabileceğini ve düzenleyici gözetimden kaynaklanan şeffaflığın, daha geniş kripto pazarlarında başka bir çöküşü önleyen durum olabileceğini öne sürdü. Kripto para milyarderi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Kripto para piyasalarını genel olarak incelediğimizde yaşanan son piyasa çöküşü sırasında merkezi olmayan finans (DeFi) projeleri büyük problemler yaşamadılar ve bunun nedeni olarak birçok projede şeffaflık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca projelerin varlık-kredi oranlarının bazı düzenleyiciler tarafından gözetim altında olması, bu kredi platformlarının sorumlu bir şekilde çalıştığından emin olmaya yardımcı olacağını öngörüyorum. Bu konunun DeFi projelerinde ciddi değer kayıplarının önüne geçtiğini söyleyebilirim.
Kripto para milyarderi açıklamalarında ayrıca projelerin şeffaflığının oldukça önemli olduğunu ve başarılarının bir kısmını da bu konudan aldığını vurguladı. Uzman isim açıklamalarında konu hakkında şunları söyledi:
Bence bu sorunlar birçok kısmı uzun süredir yatırımcıların aklında bir soru işareti olarak yer alıyordu. Bu sebeple biraz gözetim ve şeffaflığa sahip olmanın, başarı konusunda oldukça uzun bir yol kat edeceğini düşünüyorum. Bunun dışında, düzenleyici netliğinin olduğu veya ürünleri kaydetmenin açık yollarının olduğu bir konuma gelmenin projelerin daha uzun vadede başarı göstermesinde çok yardımcı olacağını söyleyebilirim. Çünkü belirttiğim koşullar sağlanmadığında, çok sayıda gözetimsiz ve düzenlemeye tabi olmayan ürün alma ihtimaliniz çok daha yüksek.