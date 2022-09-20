Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

  • CoinTürk
  •   Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!

Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!

Popüler kripto para borsası CEO'su açıklamalarında derin piyasa düşüşünün tekrar yaşanmaması adına alınacak önlemleri duyurdu!
23:40
20 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen kripto para borsası FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried, kripto para piyasalarının 2022 yılı içerisinde yaşadığı ciddi değer kaybının tekrar yaşanmaması adına gereken hususları duyurdu.

Piyasa Çöküşüne Engel

Uzman isim Youtube üzerinden yaptığı açıklamalarında, piyasalarda yaşanan düşüşlerin neticesinde birçok firma ve yatırımcının oldukça büyük kayıplar vermesine rağmen merkezi olmayan finans (DeFi) alanının oldukça iyi durumda olduğunu ileri sürdü. DeFi’nin zincir içi şeffaflığının, son yaşanan derin piyasa düşüşünden kripto para alt sektörünü kurtarmış olabileceğini ve düzenleyici gözetimden kaynaklanan şeffaflığın, daha geniş kripto pazarlarında başka bir çöküşü önleyen durum olabileceğini öne sürdü. Kripto para milyarderi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para piyasalarını genel olarak incelediğimizde yaşanan son piyasa çöküşü sırasında merkezi olmayan finans (DeFi) projeleri büyük problemler yaşamadılar ve bunun nedeni olarak birçok projede şeffaflık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca projelerin varlık-kredi oranlarının bazı düzenleyiciler tarafından gözetim altında olması, bu kredi platformlarının sorumlu bir şekilde çalıştığından emin olmaya yardımcı olacağını öngörüyorum. Bu konunun DeFi projelerinde ciddi değer kayıplarının önüne geçtiğini söyleyebilirim.

Kripto Paralara Gözetim

Kripto para milyarderi açıklamalarında ayrıca projelerin şeffaflığının oldukça önemli olduğunu ve başarılarının bir kısmını da bu konudan aldığını vurguladı. Uzman isim açıklamalarında konu hakkında şunları söyledi:

Bence bu sorunlar birçok kısmı uzun süredir yatırımcıların aklında bir soru işareti olarak yer alıyordu. Bu sebeple biraz gözetim ve şeffaflığa sahip olmanın, başarı konusunda oldukça uzun bir yol kat edeceğini düşünüyorum. Bunun dışında, düzenleyici netliğinin olduğu veya ürünleri kaydetmenin açık yollarının olduğu bir konuma gelmenin projelerin daha uzun vadede başarı göstermesinde çok yardımcı olacağını söyleyebilirim. Çünkü belirttiğim koşullar sağlanmadığında, çok sayıda gözetimsiz ve düzenlemeye tabi olmayan ürün alma ihtimaliniz çok daha yüksek.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
Kripto İçin ABD Hazine Bakanlığı Bombayı Patlattı! Fikir Topluyorlar!
Kripto İçin ABD Hazine Bakanlığı Bombayı Patlattı! Fikir Topluyorlar!
Fed Faiz Kararı Ne Zaman? Beklentiler ve Kripto Paralara Etkisi!
Fed Faiz Kararı Ne Zaman? Beklentiler ve Kripto Paralara Etkisi!
Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek? Düşüşlerin Sonu Geliyor Mu?
Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek? Düşüşlerin Sonu Geliyor Mu?
Metamask Nedir? Nasıl Kullanılır?
Metamask Nedir? Nasıl Kullanılır?
Sıcak Gelişme! Kripto Para Sektörünün Beklediği Haber Geldi: Nasdaq!
Sıcak Gelişme! Kripto Para Sektörünün Beklediği Haber Geldi: Nasdaq!
SICK GELİŞME: Piyasa Yapıcıya Hack Saldırısı! 160 Milyon Dolarlık Kripto Para Çalındı
SICK GELİŞME: Piyasa Yapıcıya Hack Saldırısı! 160 Milyon Dolarlık Kripto Para Çalındı
Burning (Yakım) Nedir?
Burning (Yakım) Nedir?
Alameda’dan İflasını Duyuran Voyager için 200 Milyon Dolarlık Hazırlık
Alameda’dan İflasını Duyuran Voyager için 200 Milyon Dolarlık Hazırlık
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022