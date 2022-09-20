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Önde gelen kripto para borsası FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried, kripto para piyasalarının 2022 yılı içerisinde yaşadığı ciddi değer kaybının tekrar yaşanmaması adına gereken hususları duyurdu.

Piyasa Çöküşüne Engel

Uzman isim Youtube üzerinden yaptığı açıklamalarında, piyasalarda yaşanan düşüşlerin neticesinde birçok firma ve yatırımcının oldukça büyük kayıplar vermesine rağmen merkezi olmayan finans (DeFi) alanının oldukça iyi durumda olduğunu ileri sürdü. DeFi’nin zincir içi şeffaflığının, son yaşanan derin piyasa düşüşünden kripto para alt sektörünü kurtarmış olabileceğini ve düzenleyici gözetimden kaynaklanan şeffaflığın, daha geniş kripto pazarlarında başka bir çöküşü önleyen durum olabileceğini öne sürdü. Kripto para milyarderi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para piyasalarını genel olarak incelediğimizde yaşanan son piyasa çöküşü sırasında merkezi olmayan finans (DeFi) projeleri büyük problemler yaşamadılar ve bunun nedeni olarak birçok projede şeffaflık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca projelerin varlık-kredi oranlarının bazı düzenleyiciler tarafından gözetim altında olması, bu kredi platformlarının sorumlu bir şekilde çalıştığından emin olmaya yardımcı olacağını öngörüyorum. Bu konunun DeFi projelerinde ciddi değer kayıplarının önüne geçtiğini söyleyebilirim.

Kripto Paralara Gözetim

Kripto para milyarderi açıklamalarında ayrıca projelerin şeffaflığının oldukça önemli olduğunu ve başarılarının bir kısmını da bu konudan aldığını vurguladı. Uzman isim açıklamalarında konu hakkında şunları söyledi: