ABD Hazine Bakanlığı yaptığı son çalışmalarla birlikte kripto paraların geliştirilmesi ve ilerleyişi için büyük adımlar atıyormuş gibi görünüyor.

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ABD Hazine Bakanlığı, halktan kripto para birimleri de dahil olmak üzere dijital varlıklar hakkında yorum göndermelerini istedi. Hazine, halkı özellikle kriptonun yasadışı kullanımları ve önerilen eylem planı hakkında yorum yapmaya davet etti. Duyuru, 9 Mart 2022 tarihli icra emrini takip ediyor.

Hazine, insanlardan, yetkililerin kripto para biriminin ve merkezi olmayan finansın yasadışı kullanımlarını ele almak ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) politikasını koordine etmek için uygulayabilecekleri ek adımlar önermelerini istedi.

Daha Güçlü Bir Düzenleme

Hazine ayrıca şunları ekledi,

Yasadışı faaliyetler, dijital varlıkların kullanımının sürekli olarak incelenmesi, teknolojik yeniliklerin bu tür faaliyetleri ne ölçüde etkileyebileceği ve düzenleme, denetim, kamu-özel sektör katılımı, gözetim ve kanun yaptırımı yoluyla bu riskleri azaltma fırsatlarının araştırılması ihtiyacını vurgulamakta.

Dijital Varlıkların Sorumlu Bir Şekilde Geliştirilmesinin Sağlanması” başlıklı icra emri 9 Mart’ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından yayınlandı.

Bu kararname, hükümetin dijital varlıkların düzenlenmesine ilişkin hedeflerini ana hatlarıyla ortaya koymuş durumda. Bu hedefler arasında; tüketici ve işletmelerin korunması, finansal istikrarın korunması, yasadışı faaliyetlerin azaltılması, Amerikan finansal liderliğinin güçlendirilmesi, güvenli ve uygun fiyatlı finansal hizmetlerin teşvik edilmesi, dijital varlıkların geliştirilmesi için teknolojilerin desteklenmesi yer almakta.

Mart ayındaki bu emrin ardından Beyaz Saray, dijital varlıkların sorumlu bir şekilde geliştirilmesine yönelik ilk kapsamlı bildirgesini 16 Eylül’de yayınladı. Bu bildirge, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) gibi düzenleyici kurumları, kripto para birimiyle ilgili hukuka aykırı uygulamaları agresif bir şekilde soruşturmaya ve bunlara karşı önlem almaya teşvik etmekte.

Sektörden Gelen Eleştiriler

Bununla birlikte, sektörün önde gelen üyeleri hükümetin kripto para birimi ve diğer dijital varlıklara yönelik yaklaşımını eleştirdi. Blockchain Derneği, yönetimin emrinin kripto para birimi endüstrisinde Amerikan liderliğini pekiştirmek için kaçırılmış bir fırsat olduğunu tweetledi.

Raporların, faydaları yerine kriptonun yarattığı risklere daha fazla odaklandığını söyledi. Bu kadar yaygın eleştirilerin ardından hazine, yaklaşımı hakkında kamuoyunu yoruma davet etmek konusunda karar aldı. Kamuoyu yorumları 3 Kasım 2022 tarihine kadar kabul edilecek.