Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

  • CoinTürk
  •   Kripto İçin ABD Hazine Bakanlığı Bombayı Patlattı! Fikir Topluyorlar!

Kripto İçin ABD Hazine Bakanlığı Bombayı Patlattı! Fikir Topluyorlar!

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı son çalışmalarla birlikte kripto paraların geliştirilmesi ve ilerleyişi için büyük adımlar atıyormuş gibi görünüyor.
00:30
21 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Hazine Bakanlığı, halktan kripto para birimleri de dahil olmak üzere dijital varlıklar hakkında yorum göndermelerini istedi. Hazine, halkı özellikle kriptonun yasadışı kullanımları ve önerilen eylem planı hakkında yorum yapmaya davet etti. Duyuru, 9 Mart 2022 tarihli icra emrini takip ediyor.

Hazine, insanlardan, yetkililerin kripto para biriminin ve merkezi olmayan finansın yasadışı kullanımlarını ele almak ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) politikasını koordine etmek için uygulayabilecekleri ek adımlar önermelerini istedi.

Daha Güçlü Bir Düzenleme

Hazine ayrıca şunları ekledi,

Yasadışı faaliyetler, dijital varlıkların kullanımının sürekli olarak incelenmesi, teknolojik yeniliklerin bu tür faaliyetleri ne ölçüde etkileyebileceği ve düzenleme, denetim, kamu-özel sektör katılımı, gözetim ve kanun yaptırımı yoluyla bu riskleri azaltma fırsatlarının araştırılması ihtiyacını vurgulamakta.

Dijital Varlıkların Sorumlu Bir Şekilde Geliştirilmesinin Sağlanması” başlıklı icra emri 9 Mart’ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından yayınlandı.

Bu kararname, hükümetin dijital varlıkların düzenlenmesine ilişkin hedeflerini ana hatlarıyla ortaya koymuş durumda. Bu hedefler arasında; tüketici ve işletmelerin korunması, finansal istikrarın korunması, yasadışı faaliyetlerin azaltılması, Amerikan finansal liderliğinin güçlendirilmesi, güvenli ve uygun fiyatlı finansal hizmetlerin teşvik edilmesi, dijital varlıkların geliştirilmesi için teknolojilerin desteklenmesi yer almakta.

Mart ayındaki bu emrin ardından Beyaz Saray, dijital varlıkların sorumlu bir şekilde geliştirilmesine yönelik ilk kapsamlı bildirgesini 16 Eylül’de yayınladı. Bu bildirge, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) gibi düzenleyici kurumları, kripto para birimiyle ilgili hukuka aykırı uygulamaları agresif bir şekilde soruşturmaya ve bunlara karşı önlem almaya teşvik etmekte.

Sektörden Gelen Eleştiriler

Bununla birlikte, sektörün önde gelen üyeleri hükümetin kripto para birimi ve diğer dijital varlıklara yönelik yaklaşımını eleştirdi. Blockchain Derneği, yönetimin emrinin kripto para birimi endüstrisinde Amerikan liderliğini pekiştirmek için kaçırılmış bir fırsat olduğunu tweetledi.

Raporların, faydaları yerine kriptonun yarattığı risklere daha fazla odaklandığını söyledi. Bu kadar yaygın eleştirilerin ardından hazine, yaklaşımı hakkında kamuoyunu yoruma davet etmek konusunda karar aldı. Kamuoyu yorumları 3 Kasım 2022 tarihine kadar kabul edilecek.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
Binance ve FTX Karşı Karşıya! Kazanan Kim Olacak?
Binance ve FTX Karşı Karşıya! Kazanan Kim Olacak?
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
Fed Faiz Kararı Ne Zaman? Beklentiler ve Kripto Paralara Etkisi!
Fed Faiz Kararı Ne Zaman? Beklentiler ve Kripto Paralara Etkisi!
Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek? Düşüşlerin Sonu Geliyor Mu?
Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek? Düşüşlerin Sonu Geliyor Mu?
Metamask Nedir? Nasıl Kullanılır?
Metamask Nedir? Nasıl Kullanılır?
Sıcak Gelişme! Kripto Para Sektörünün Beklediği Haber Geldi: Nasdaq!
Sıcak Gelişme! Kripto Para Sektörünün Beklediği Haber Geldi: Nasdaq!
SICK GELİŞME: Piyasa Yapıcıya Hack Saldırısı! 160 Milyon Dolarlık Kripto Para Çalındı
SICK GELİŞME: Piyasa Yapıcıya Hack Saldırısı! 160 Milyon Dolarlık Kripto Para Çalındı
Burning (Yakım) Nedir?
Burning (Yakım) Nedir?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022