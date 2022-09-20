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Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) 19.000 dolar seviyesini koruma mücadelesine devam ederken Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin’de (DOGE) son durum ne? İşte meme token fiyat tahminleri!

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin Haziran ayında 0,05 dolar seviyesinden bir toparlanma yaşadı. Ağustos ayı içerisinde 20 haftalık EMA seviyesi olan 0,08 dolar seviyesine ulaştı. Ancak alıcılar fiyatı bu direncin üzerine çıkaramadı. Meme token’ın satıcıları belirtilen seviyeyi ciddi bir şekilde savundu ve fiyatı 0.05 dolar seviyesine yeniden çekmeye çalışıyor olabilir. Kripto para biriminde 0.05 dolarlık desteğin kırılması halinde DOGE/USDT paritesi düşüş trendine devam edebilir. Aşağı yöndeki bir sonraki destek seviye 0.04 dolar, ancak alıcılar bu seviyeyi koruyamazsa satış yoğunlaşabilir ve parite 0,01 doların altına kadar gerileyebilir.

Göreceli güç endeksinde (RSI) yaşanan pozitif gelişmeler alıcılar adına küçük bir umut ışığı olabilir. Çünkü RSI pozitif bir ayrışma oluşturmaya çalışıyor. Bu durum satış baskısının düşebileceğini gösteriyor. DOGE’nin fiyatı 0.05 dolardan geri dönerse, alıcılar pariteyi tekrar 0.09 doların üzerine çıkarmaya çalışabilir. Varsayım gerçekleşirse, parite 50 haftalık SMA seviyesi olan 0,13 dolara kadar yükselebilir.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu Haziran ayının en düşük seviyesinden önemli bir artış yaşadı ve Ağustos ayı içerisinde 20 haftalık EMA seviyesi olan 0.0000013 doların üzerine çıktı. Bununla birlikte fiyat 0.000018 dolardan, 20 haftalık EMA’nın altına düştüğü için gerçekleşen kırılma bir ayı tuzağı olduğunun işareti olabilir.

SHIB’in fiyatı 20 haftalık EMA’nın altında işlem görmesine rağmen, alıcılar SHIB/USDT paritesini Haziran’ın en düşük seviyesi olan 0,000007 doları yeniden test etmesine izin vermedi. Bu durum alıcıların daha yüksek bir dip oluşturmaya çalıştığını gösterebilir.

Bununla birlikte popüler altcoinin yukarı yönlü hareketinin en güçlü işaretlerinden biri olarak 20 haftalık EMA’nın üzerinde bir kırılma ve kapanış gösterilebilir. Olası artışın ardından parite 0.000018 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Alıcılar fiyatı bu direncin üzerine çıkarırsa, bir trend değişikliği görülebilir. Parite daha sonra 0.000030 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Bu olumlu görüş, fiyat düşmeye devam ederse ve 0.000007 doların altına gerilerse geçersiz kılınabilir.