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Aylardır ADA yatırımcıları büyük Vasil Hard Fork hamlesini bekliyor. Nihayet artık zaman daralıyor ve çanlar çalmaya başladı. Peki heyecanla beklenen Vasil hard fork en büyük ikinci PoS akıllı sözleşme platformuna neler getirecek? Her zaman olduğu gibi iş işten geçmeden önce Coin Türk tüm detayları sizin için derledi. Büyük yükseltmenin getirecekleri ve daha fazlası sizlerle.

Vasil Hard Fork Nedir?

Alonzo hard forku Cardano platformuna akıllı sözleşme yeteneklerini getirdi. Ancak bu yeterli değil, ağdaki aktif projelerden de henüz Cardano’nun tam bir akıllı sözleşme platformuna dönmediğini zaten anlıyoruz. Peki Vasil hard fork ile neler geliyor?

Vasil ile Cardano ağı işlevsellik, performans ve ölçeklenebilirlik noktasında daha iyi bir yere gelecek.

Plutus Core , Cardano defterinde kullanılan bir betik dilidir. Vasil, Plutus Core’un (Plutus V2) yeni bir sürümünü, ayarlanmış bir Plutus yorumlayıcısını ve hem Plutus V1 hem de Plutus V2 komut dosyaları için yeni modelini tanıttı. Bu geliştiricilerin platformda daha verimli akıllı sözleşmeler yazmasına olanak tanıyacak.

, Cardano defterinde kullanılan bir betik dilidir. Vasil, Plutus Core’un (Plutus V2) yeni bir sürümünü, ayarlanmış bir Plutus yorumlayıcısını ve hem Plutus V1 hem de Plutus V2 komut dosyaları için yeni modelini tanıttı. Bu geliştiricilerin platformda daha verimli akıllı sözleşmeler yazmasına olanak tanıyacak. Diffusion pipelining: Blok yayma sürelerini iyileştirir ve daha yüksek verim sağlar. Amaç, blokların oluşturulduktan sonraki birkaç saniye içinde en az %95’i ile paylaşılabilmesini sağlamaktır.

Teminat değişiklik adresi: Teminat, ikinci aşama komut dosyası doğrulaması için alınan fon miktarıdır. Vasil yükseltmesi ile geliştiriciler, ikinci aşama işlem doğrulama hatası durumunda ortaya çıkacak değişikliği geri almak için ayrı bir adres oluşturabilir.

Vasil yükseltmesi ile geliştiriciler, yürütülmekte olan komut dosyasına iletilen 1 girdi yerine tüm girdiler için kurtarıcıları görebilir.

ile geliştiriciler, yürütülmekte olan komut dosyasına iletilen 1 girdi yerine tüm girdiler için kurtarıcıları görebilir. Vasil ile blok doğrulama sadece bir VRF işlev çağrısı gerektirir. Bu daha hızlı blok doğrulamaya kapı aralar ve doğal olarak yüksek işlem performansını getirir. Üstelik güvenlikten taviz verilmiyor.

InputOutputHK resmi hesabı üzerinden tüm bu müjdeleri ayrıca duyurdu.

Vasil Hard Fork Ne Zaman?

Hard fork için süreç 22 Eylül tarihinde başlayacak ve 27 Eylül tarihinde Vasil süreci tamamlanmış olacak. Paris güncellemesi sonrasında gelen Merge gibi düşünebiliriz. Yani bu ayın son günlerinde ADA fiyatı için ciddi artış potansiyeli bulunuyor. Üstelik bu adım tıpkı Ethereum’un Merge’ü gibi ağa uzun vadede birçok fayda getirecek. Daha fazla uygulama Cardano ağında konuşlanacak ve daha fazla kullanıcının Cardano ağını kullanmasıyla ADA’nın fayda üretimi artacak. Doğal olarak fiyatının da artması bekleniyor.

Vasil hard fork için ciddi bir hata riski görülmüyor ve kullanıcıların, ADA holderlarının herhangi bir ek bir şey yapması gerekmiyor. Umarız yeniden bir erteleme olmadan Cardano bu büyük adımı atar ve ADA yatırımcılarının düşen piyasalarda biraz da olsa yüzü güler.