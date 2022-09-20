Aylardır ADA yatırımcıları büyük Vasil Hard Fork hamlesini bekliyor. Nihayet artık zaman daralıyor ve çanlar çalmaya başladı. Peki heyecanla beklenen Vasil hard fork en büyük ikinci PoS akıllı sözleşme platformuna neler getirecek? Her zaman olduğu gibi iş işten geçmeden önce Coin Türk tüm detayları sizin için derledi. Büyük yükseltmenin getirecekleri ve daha fazlası sizlerle.
Alonzo hard forku Cardano platformuna akıllı sözleşme yeteneklerini getirdi. Ancak bu yeterli değil, ağdaki aktif projelerden de henüz Cardano’nun tam bir akıllı sözleşme platformuna dönmediğini zaten anlıyoruz. Peki Vasil hard fork ile neler geliyor?
InputOutputHK resmi hesabı üzerinden tüm bu müjdeleri ayrıca duyurdu.
Hard fork için süreç 22 Eylül tarihinde başlayacak ve 27 Eylül tarihinde Vasil süreci tamamlanmış olacak. Paris güncellemesi sonrasında gelen Merge gibi düşünebiliriz. Yani bu ayın son günlerinde ADA fiyatı için ciddi artış potansiyeli bulunuyor. Üstelik bu adım tıpkı Ethereum’un Merge’ü gibi ağa uzun vadede birçok fayda getirecek. Daha fazla uygulama Cardano ağında konuşlanacak ve daha fazla kullanıcının Cardano ağını kullanmasıyla ADA’nın fayda üretimi artacak. Doğal olarak fiyatının da artması bekleniyor.
Vasil hard fork için ciddi bir hata riski görülmüyor ve kullanıcıların, ADA holderlarının herhangi bir ek bir şey yapması gerekmiyor. Umarız yeniden bir erteleme olmadan Cardano bu büyük adımı atar ve ADA yatırımcılarının düşen piyasalarda biraz da olsa yüzü güler.