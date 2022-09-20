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Ripple (XRP) Büyük Ralliye Başlayacak Mı? XRP Kısa Vadeli Analiz!

SEC davası bitiyor mu? XRP için kısa vadeli beklentiler ve kritik seviyeler neler?
18:00
20 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

SEC 2 yıla yakın süredir XRP yatırımcılarının başında bir kara bulut gibi duruyor. Ancak umut veren gelişmeler var. Tokenin son yükselişinin temelinde de bu gelişme yatırıyordu. Son dakika olarak duyurduğumuz uzlaşı haberi artık tünelin sonundaki ışığın göründüğüne işaret ediyor. Taraflar özet karar için anlaştı ve daha fazla mücadele etmek istemiyor.

Ripple (XRP) Kısa Vadeli Analiz

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve artan enflasyon tehdidi, piyasa üzerindeki baskısını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün 18.400 dolardan bir sıçrama yapan Bitcoin 19.600 dolar direncini yeniden test etti. Şimdilik bu bölgeyi aşabilmiş değil. 18 Eylül’de fiyat, düşüş yönüne dönmeden önce XRP fiyatı 0,398 dolara kadar sıçradı. Dün BTC’nin başarısız testiyle XRP yeniden 0,34 dolara döndü. Fakat Ripple (XRP) dün akşam saatlerinde 0,39 dolar bölgesini yeniden test etti ve yazı hazırlandığı sırada 0,3833 dolardan alıcı buluyor. Saatlik zaman diliminde, 0,3655 doların (beyaz noktalı) üzerindeki hareket, H1 piyasa yapısını düşüşten yükselişe çevirdi. Ayrıca, son volatiliteye rağmen XRP yükseliş görünümü sürdürüyor.

CMF, XRP’nin arkasındaki satın alma baskısını göstermek için tekrar +0.05’in üzerine çıktı. Destek bölgesinin (camgöbeği) yeniden test edilmesi, XRP için yerel zirveler görmemize neden olabilir. Yatırımcılar 0,36 dolar stop bölgesi olacak şekilde yükseliş yönlü pozisyon deneyebilir. Bitcoin’in yeniden 19.000 doların altına inmiş olması XRP için yükseliş görünümünü zayıflatma eğiliminde olsa da Fed öncesi her iki yöne yüksek volatilite görmeye alıştık.

Ripple (XRP) Ralliye Başlayacak Mı?

Teknik tarafta 0,39 dolar üzerinde net bir kapanışa ve bu bölgenin tutunmasına ihtiyaç var. Öte yandan SEC ve Ripple’ın ortak özet karar talebi artık davanın bitmesi gerektiğine işaret ediyor. SEC net bir zafer için mücadele etse de Ripple’ın haklı olduğu konular var ve davanın savcısı SEC tarafının sürekli savunma değiştirmesini ciddi anlamda eleştirmişti. İlerleyen günlerde özet karar talebiyle alakalı daha net gelişmeler görebiliriz.

XRP için ATH seviyesinin yeniden testi devam eden ayı piyasalarında çok zor bir ihtimal ancak davadaki Ripple’ın kesin zaferi tokenin fiyatını 1 dolar bölgesine yaklaştırabilir. Üstelik bu hareket bir sonraki boğa koşusunda XRP’nin tavan fiyat açısından özgür kalmasını da sağlayacaktır. Davayla ilgili gelişmeleri anlık olarak Coin Türk üzerinden takip edebilirsiniz.

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