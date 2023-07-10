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  •   1 Koyan 47 Alabilir! Makro Gurusu Dev Altcoin İçin Bir Konuştu Pir Konuştu! Rüya Senaryosu!

1 Koyan 47 Alabilir! Makro Gurusu Dev Altcoin İçin Bir Konuştu Pir Konuştu! Rüya Senaryosu!

Özet

  • Goldman Sachs'ın eski CEO'su Raoul Pal, dev altcoin Solana'nın ETH'nin ayak izlerini takip etmesini bekliyor.
  • Pal'a göre bu, SOL'da en az 20 katlık bir değer artışı potansiyeli bulunduğu anlamına geliyor.
  • Ünlü CEO ayrıca Bitcoin'in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesinden iki ya da üç katına çıkabileceğini iddia etti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:50
10 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin büyük bankalarından Goldman Sachs’ın eski CEO’su Raoul Pal, en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen Solana (SOL) için gönlünden geçen iyi senaryoyu paylaştı. Ünlü CEO, SOL’un devasa bir yükseliş yapmasını beklediğini söyledi.

Solana (SOL) İçin 47 Katlık “Rüya Senaryosu”

Real Vision CEO’su ve kripto para yatırımcısı Pal, InvestAnswers’ın sunucusuna verdiği yeni bir röportajda, Solana‘nın 2018’de dibe vurduktan sonra hızla yükselen en büyük altcoin’in Ethereum’un ayak izlerini takip edebileceğine inanıyor. Pal’ın işaret ettiği dönemde Ethereum’un fiyatı yaklaşık 47 kat artmıştı.

Ünlü CEO, en makul senaryoda Solana’nın mevcut fiyatlardan en az 20 katlık bir yükseliş yapmasını beklediğini belirterek “SOL’un Ethereum‘un 2018’in en düşük seviyesinden 47 katlık artış yaptığı dönemdeki aynı şeyi yapması gibi bir potansiyeli, bir rüya senaryosunu gerçekleştirme ihtimali var. Solana’nın en düşük fiyatı 9 dolardı, yani basit bir matematikle rakamlar potansiyel olarak çok ilginç. Bana göre Solana mevcut fiyatlarla değerini 20 kat artırabilir.” dedi.

BTC En Makul Yükseliş Senaryosu: 2 Kat ya da 3 Kat

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) için de yorum yapan Pal, tüm zamanların en yüksek seviyesinden iki ya da üç katına çıkabileceğine inandığını söyledi. Ona göre böyle bir yükseliş senaryosu mütevazı bir yükseliş anlamına geliyor ve böyle bir boğa koşusu kripto kralının şimdiye kadar yaptığı en kötü boğa koşusu olarak kayıtlara geçecek:

Gerçekte nereye gideceğini tahmin etmek çok zor, ancak söyleyebileceğim şey, BTC‘nin tüm zamanların en yüksek seviyesinden iki ya da üç kat yükselmesinin makul olduğu. Bu çok bir şey beklendiği ya da istendiği anlamına gelmiyor. Eğer böyle bir yükseliş olursa bu Bitcoin tarihindeki en kötü boğa piyasası olacak.

Tüm zamanların en yüksek seviyesinden muhtemelen üç katına çıkacak. Şu anda 30 bin dolar seviyesinde, yani güncel fiyatlarla değerini 6 kat artıracak. Bu oldukça iyi. İşin iyi tarafı, belki de tamamen yanılıyorumdur ve tam bir panik yaşanır ve çok daha güçlü bir ralli olabilir. 2025’te ABD ekonomisinde neler olacağını, fiyatları neyin yönlendirebileceğini bilmiyoruz.

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