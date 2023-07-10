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  •   Son Dakika: Bugün Binance Desteğini Alan Altcoinde Şok Gelişme!

Son Dakika: Bugün Binance Desteğini Alan Altcoinde Şok Gelişme!

Özet

  • Airdrop duyuran Arkham Intel'de veri sızıntısı meydana geldi.
  • Mail adresleri Base64 formatında sızıyor.
  • Binance Launchpad’deki 32’nci altcoin projesinin Arkham (ARKM) olduğu bugün açıklanmıştı.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
21:58
10 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları bugün Binance müjdesiyle yeni bir altcoin projesinden haberdar olmuştu. Ancak erken bir hayal kırıklığı yaşandı. Geçmişte özellikle MTGOX olayıyla alakalı hatalı bildirimler nedeniyle gündem olan platform şimdi de veri sızıntısıyla gündeme geldi.

İçerik Rehberi

Arkham (ARKM) Token

On-chain analiz platformu Arkham kendi kripto parasını duyurdu. 8 Temmuz tarihinden önce platforma kaydolanlara ise referans linklerini paylaşma imkanı verdi. Bu linklerle yeni kullanıcıları davet edenler kazandıkları puanları ARKM Tokene dönüştürecekti. Ancak birkaç dakika önce platformdaki mail adreslerinin BASE64 cinsinden sızdırıldığı ortaya çıktı.

Popüler kripto uzmanı Cobie şunları söyledi;

“Arkham’ın yönlendirme bağlantıları aslında göndericinin e-posta adresini gösterir her kişinin ref kodu sadece e-posta adresidir, ancak base64’tür. Bir e-posta adresini ortaya çıkarmak için geri dönüştürün. Bir dox-to-earn programı için oldukça ironik. Referans bağlantılarınızı hemen silin ve bunu desteklediğiniz için pişman olun”.

Geçmişte birçok kez hatalı etiketleme nedeniyle MTGOX ve SilkRoad BTC’lerinin yanlış biçimde hareket ettiğini raporlayan platform kripto topluluğunun öfkesini üzerine çekmişti. Şimdiyse kendi tokenini piyasaya sürmesi başta CryptoQuant CEO’su olmak üzere çok sayıda önce gelen ismin durumu alaya almasına neden oldu.

Bu hatanın nasıl çözüleceği ve Binance borsasının launchpad kararının vazgeçip geçmeyeceği merak konusu. Henüz daha piyasaya sürülmeden kötü bir başlangıç yapak ARKM Token’in önümüzdeki günlerde resmen işlem görmeye başladığında nasıl performans göstereceği ise merak konusu.

Airdrop hakkedişi olan kullanıcıların hatayla alakalı bir telafi görmesi olası. Üstelik veri sızıntısı nedeniyle hakkedişi olanlar referans ile airdrop kazanmaktan da vazgeçebilir. Bu durum Arkham’ın ihtişamlı kullanıcı toplama sürecini son derece olumsuz etkileyecek.

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