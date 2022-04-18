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Binance Önemli Bir Yatırım Alıyor: BNB Fiyatı Nasıl Etkilenecek?

Kripto piyasasının en önemli borsası kabul edilen Binance, aldığı bu yatırımla hem borsa hem de yerel tokenı BNB için önemli gelişmeler yaşıyor.
14:30
18 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Tayland’ın önemli milyarderlerinden olan Sarath Ratanavadi’nin şirketi Gulf Energy, Binance’a ve onun yerel para birimi olan BNB’ye yatırım yaptığını duyurdu. Gulf Energy, bir petrol ve gaz şirketi olmasıyla tanınıyor. Sektör dışı olan bu şirketin, kripto piyasasının dev borsalarından olan Binance’a yatırım yapması ise ciddi bir önem taşıyor.

Binance ve BNB Yatırımı

Gulf energy, Binance’ta seçeneklerin tercih ile filtrelenebilen hisse senetlerine yatırım yaptığını bildiriliyor. Binance, 6 Nisan’da 4,5 milyar dolarlık bir değerleme ile bu senetlerde 200 milyon dolarlık bir zam yaptıklarını açıklamıştı. Ayrıca Gulf Energy, Binance’ın yerel tokenı olan BNB için de ayrıca yatırım yapıyor.

Şirket, Binance’ın dijital altyapıda lider olduğunu ve kendi şirketleri için gelecekte dijital varlıklarla ilgili girişimlerini böyle genişletebileceklerini belirtiyor. Ayrıca şirket, Binance’ın kendilerine fazlasıyla fırsat sunacağını düşünüyor. Buna ek olarak Gulf Energy, bu ortak girişim eğer sağlanırsa dijital varlık takas lisansı ve diğer lisanslar için başvuruda bulunacağını da iletiyor.

BNB’nin Fiyat Hareketleri

Bugün yapılan bu yatırım sonrası BNB, fiyat olarak etkilenmemiş olarak gözüküyor. Her ne kadar kriptoların hemen hemen hepsi nispeten sakin bir gün geçirse de BNB, bu yazı yazılırken son 24 saatteki %3 düşüşüyle 401,8 dolardan işlem görüyor. Ayrıca BNB, haftalık olarak bakıldığında %4 ve iki haftalık olarak ise %10 kadar düşüşte olduğu görülüyor. Aylık olarak ise BNB, %1 artışta gözüküyor ki bu BNB’nin aslında Nisan ayı başında kazandığı kazançlarını sıfırladığını gösteriyor.

Kriptoların çoğu, geçen yıla göre bekleneni elde etmemiş olarak gözüküyor. Analistler, çoğunlukla her yıl Nisan ayı gibi yükselişlerin olduğunu ve bu yıl artık bunun gerçekleşmediğini belirtiyor. Özellikle Bitcoin (BTC)’nin önderliğinde olan kripto piyasası, beklenen kripto baharını yaşatamıyor. Buna ek olarak BNB, geçen yıla oranla yaklaşık %22 kadar düşüşte bir fiyat değeri seyrediyor.

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