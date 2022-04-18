Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, bugün yaptığı açıklamalar ile birlikte, Mayıs 2022’de piyasaya sürülecek olan 30 NFT’lik sınırlı bir koleksiyon oluşturmak için Meta Kongz NFT projesiyle ortak olduğunu duyurdu.
Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai, gün içerisinde yeni bir duyuru yayınlayarak Mayıs 2022’de piyasaya sunmaya hazırlandığı 30 parçadan oluşan sınırlı NFT koleksiyonu için Meta Kongz NFT ile ortaklık kurduğunu açıkladı.
Ayrıca Hundai, NFT ile ilgili iletişimleri için yeni bir Twitter hesabı olan Hyundai_NFT‘yi oluşturdu ve 1975 Hyundai PONY’de hareket eden animasyonlu bir Meta Kong’u gösteren bir video yayınladı.
Hundai_NFT hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
Hyundai x Meta Kongz, Hyundai Metamobility evrenini tanıtıyor.
Bu harika yaratığın Hyundai PONY ile nefes kesen macerasına göz atın.
Duyuruda, “yeni NFT‘lere” yol açabileceğine dair şifreli bir açıklama ile daha fazla “Shooting Star NFT” için bir tanıtım yapıldı.
Ocak ayında Hyundai, robotik için gerçek dünya ile Metaverse arasında bir araç olma vizyonu olan “Metamobilite” konseptini paylaştı. Hyundai, konsept vizyonunun bir parçası olarak şunları söyledi:
Metaverse, gelecekte insanlar için günlük bir alan haline gelecek şekilde, şirket, dünyanın bildiği gibi VR kavramından koparak gerçeklikten farklılığın ortadan kalkabileceği yeni bir tür metaverse platformunun ortaya çıkmasını bekliyor.
Blockchain hizmetleri şirketi HashCash Consultants 16 Nisan’da, bir kişinin sağlığı hakkında bilgi içeren NFT’ler oluşturmak için İngiltere merkezli isimsiz bir şirketle ortaklık yaptığını duyurdu.
Firmalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ile paylaşılabilmesi için bir NFT‘ye dönüştürülmek amacıyla sağlık verilerini sağlayacak gönüllülerle çalışacak. Bu, şirketin sahibi tarafından daha kolay izlenebileceğini ve para kazanılabileceğini söylediği bir hareket olarak nitelendiriliyor.
Yayın, bu tür NFT’nin nasıl izlenebileceğine ve kullanıcı verilerini bir araştırma firmasına satan bir DNA test kiti şirketiyle nasıl para kazanılabileceğine dair bir örnek sağladı. HashCash Consultants’ın Kurucusu ve CEO’su Raj Chowdhury konuya yönelik yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;
Genetik verileriniz NFT’lere dönüştürülseydi, bilgi daha sonra izlenecek doğal bir özellik ile eklenirse, bu, verilerinizin nerede bittiğini izlemenizi ve NFT’yi tutan kişileri izlemenizi ve ayrıca olup olmadığını anlamanızı sağlar.”