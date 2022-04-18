Otomobil devi, mobiliteyi geliştirmek ve gerçek ve sanal dünyalar arasında köprü kuran robotlar için daha önceki konseptine uygun olarak olası bir Metaverse'e dair şifreli ipuçlar verdi.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, bugün yaptığı açıklamalar ile birlikte, Mayıs 2022’de piyasaya sürülecek olan 30 NFT’lik sınırlı bir koleksiyon oluşturmak için Meta Kongz NFT projesiyle ortak olduğunu duyurdu.

Otomobil Devinden NFT Hamlesi

Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai, gün içerisinde yeni bir duyuru yayınlayarak Mayıs 2022’de piyasaya sunmaya hazırlandığı 30 parçadan oluşan sınırlı NFT koleksiyonu için Meta Kongz NFT ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Ayrıca Hundai, NFT ile ilgili iletişimleri için yeni bir Twitter hesabı olan Hyundai_NFT‘yi oluşturdu ve 1975 Hyundai PONY’de hareket eden animasyonlu bir Meta Kong’u gösteren bir video yayınladı.

Hundai_NFT hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Hyundai x Meta Kongz, Hyundai Metamobility evrenini tanıtıyor. Bu harika yaratığın Hyundai PONY ile nefes kesen macerasına göz atın.

Duyuruda, “yeni NFT‘lere” yol açabileceğine dair şifreli bir açıklama ile daha fazla “Shooting Star NFT” için bir tanıtım yapıldı.

Ocak ayında Hyundai, robotik için gerçek dünya ile Metaverse arasında bir araç olma vizyonu olan “Metamobilite” konseptini paylaştı. Hyundai, konsept vizyonunun bir parçası olarak şunları söyledi:

Metaverse, gelecekte insanlar için günlük bir alan haline gelecek şekilde, şirket, dünyanın bildiği gibi VR kavramından koparak gerçeklikten farklılığın ortadan kalkabileceği yeni bir tür metaverse platformunun ortaya çıkmasını bekliyor.

Sağlık Verileri NFT Oluyor

Blockchain hizmetleri şirketi HashCash Consultants 16 Nisan’da, bir kişinin sağlığı hakkında bilgi içeren NFT’ler oluşturmak için İngiltere merkezli isimsiz bir şirketle ortaklık yaptığını duyurdu.

Firmalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ile paylaşılabilmesi için bir NFT‘ye dönüştürülmek amacıyla sağlık verilerini sağlayacak gönüllülerle çalışacak. Bu, şirketin sahibi tarafından daha kolay izlenebileceğini ve para kazanılabileceğini söylediği bir hareket olarak nitelendiriliyor.

Yayın, bu tür NFT’nin nasıl izlenebileceğine ve kullanıcı verilerini bir araştırma firmasına satan bir DNA test kiti şirketiyle nasıl para kazanılabileceğine dair bir örnek sağladı. HashCash Consultants’ın Kurucusu ve CEO’su Raj Chowdhury konuya yönelik yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;