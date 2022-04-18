CryptoQuant'a göre, ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'de, geçen hafta Cuma günü 30.000 BTC çıkışı kaydedildi. Ayrıca Glassnode verilerine göre de haftalık borsalardaki net akış, eksi 1,4 milyar dolar oldu.

CryptoQuant’a göre, ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’de Cuma günü 30.000 BTC‘lik önemli bir çıkış kaydedildi. Haftalık net akışlara bakıldığında ise Glassnode verilerine göre, kripto para borsalarında haftalık zaman diliminde toplamda 6,5 milyar dolarlık BTC çıkışı gerçekleşti. CryptoQuant CEO’su, güncel verilere işaret ederek söz konusu BTC çıkışının kurumsal talebe işaret ettiğini savundu.

Borsalar’daki Haftalık BTC Giriş ve Çıkışları

CryptoQuant’a göre ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’de, geçen hafta Cuma günü güncel fiyatlar ile ortalama 1,2 milyar dolar değerinde 30.000 BTC çıkışı kaydedildi. CryptoQuant’ın CEO’su Ki-Young, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Coinbase’de görülen 30.000 BTC çıkışına dikkat çekerek verilerin bir kurumsal talebe işaret ettiğini savundu ve kripto para piyasasında yeniden bir hikaye yazılabileceğini ifade etti. Glassnode Alert de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile haftalık giriş ve çıkışlara dikkat çekti. Haftalık zaman diliminde borsalarda 5,2 milyar dolarlık BTC girişi kaydedilirken, 6,5 milyar dolarlık BTC ise borsalardan ayrıldı. Böylelikle haftalık zaman diliminde net akış, eksi 1,4 milyar dolar oldu.

Yakın zamanlı bir Santiment raporu da lider kripto para birimi Bitcoin’in Nisan ayından bu yana yakaladığı düşüş yönlü ivmeye karşın, bu zaman diliminde balina etkinliğinin önemli ölçüde arttığını ve balinaların BTC birikiminde önemli yükselişler kaydedildiğini belirtti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırdı ve yeniden 40.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki bu değer kaybı ile birlikte bir düşüş ivmesi yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son düşüş hareketlerinin ardından 2.900 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,8 trilyon dolara geriledi. Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman diliminde toplamda 225 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.