X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Güncel On-Chain Metrikleri Dikkat Çekiyor: Coinbase’de Bir Günde 1,2 Milyar Dolarlık BTC Çıkışı!

Güncel On-Chain Metrikleri Dikkat Çekiyor: Coinbase’de Bir Günde 1,2 Milyar Dolarlık BTC Çıkışı!

CryptoQuant'a göre, ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'de, geçen hafta Cuma günü 30.000 BTC çıkışı kaydedildi. Ayrıca Glassnode verilerine göre de haftalık borsalardaki net akış, eksi 1,4 milyar dolar oldu.
11:25
18 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

CryptoQuant’a göre, ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’de Cuma günü 30.000 BTC‘lik önemli bir çıkış kaydedildi. Haftalık net akışlara bakıldığında ise Glassnode verilerine göre, kripto para borsalarında haftalık zaman diliminde toplamda 6,5 milyar dolarlık BTC çıkışı gerçekleşti. CryptoQuant CEO’su, güncel verilere işaret ederek söz konusu BTC çıkışının kurumsal talebe işaret ettiğini savundu.

Borsalar’daki Haftalık BTC Giriş ve Çıkışları

CryptoQuant’a göre ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’de, geçen hafta Cuma günü güncel fiyatlar ile ortalama 1,2 milyar dolar değerinde 30.000 BTC çıkışı kaydedildi. CryptoQuant’ın CEO’su Ki-Young, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Coinbase’de görülen 30.000 BTC çıkışına dikkat çekerek verilerin bir kurumsal talebe işaret ettiğini savundu ve kripto para piyasasında yeniden bir hikaye yazılabileceğini ifade etti. Glassnode Alert de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile haftalık giriş ve çıkışlara dikkat çekti. Haftalık zaman diliminde borsalarda 5,2 milyar dolarlık BTC girişi kaydedilirken, 6,5 milyar dolarlık BTC ise borsalardan ayrıldı. Böylelikle haftalık zaman diliminde net akış, eksi 1,4 milyar dolar oldu.

Yakın zamanlı bir Santiment raporu da lider kripto para birimi Bitcoin’in Nisan ayından bu yana yakaladığı düşüş yönlü ivmeye karşın, bu zaman diliminde balina etkinliğinin önemli ölçüde arttığını ve balinaların BTC birikiminde önemli yükselişler kaydedildiğini belirtti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırdı ve yeniden 40.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki bu değer kaybı ile birlikte bir düşüş ivmesi yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son düşüş hareketlerinin ardından 2.900 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,8 trilyon dolara geriledi. Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman diliminde toplamda 225 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
İlgili Yazılar
Analist’ten Çarpıcı Tahmin: Enflasyon ve Bitcoin (BTC) Ne Olacak?
Analist’ten Çarpıcı Tahmin: Enflasyon ve Bitcoin (BTC) Ne Olacak?
Bitcoin Neden Düşüyor: BTC Düşüşünün Arkasındaki 2 Faktör!
Bitcoin Neden Düşüyor: BTC Düşüşünün Arkasındaki 2 Faktör!
Bitcoin’deki Düşüşün Ağır Bilançosu Belli Oldu! Yüz Milyonlarca Dolar Buharlaştı
Bitcoin’deki Düşüşün Ağır Bilançosu Belli Oldu! Yüz Milyonlarca Dolar Buharlaştı
Bu Hafta İzlenecek En İyi 5 Kripto Para: Bitcoin (BTC), Ripple (XRP) ve Bu 3 Altcoin’de Beklentiler Neler?
Bu Hafta İzlenecek En İyi 5 Kripto Para: Bitcoin (BTC), Ripple (XRP) ve Bu 3 Altcoin’de Beklentiler Neler?
Son Dönemlerin Popüler Kripto Para Birimi, Piyasa Değeri Sıralamasında Binance USD’yi Geride Bıraktı!
Son Dönemlerin Popüler Kripto Para Birimi, Piyasa Değeri Sıralamasında Binance USD’yi Geride Bıraktı!
Glassnode’un Kurucu Ortakları, Yatırımcıları Uyardı: Bitcoin (BTC), Piyasaya Nasıl Bir Yön Çizecek?
Glassnode’un Kurucu Ortakları, Yatırımcıları Uyardı: Bitcoin (BTC), Piyasaya Nasıl Bir Yön Çizecek?
Bitcoin (BTC), Yeniden 40.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Bitcoin (BTC), Yeniden 40.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Tehlike Çanları Çalıyor! Zengin Baba Yoksul Baba Yazarı, Altın, Gümüş ve Bitcoin’i İşaret Etti
Tehlike Çanları Çalıyor! Zengin Baba Yoksul Baba Yazarı, Altın, Gümüş ve Bitcoin’i İşaret Etti
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi'nin NFT Hamlesi
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi’nin NFT Hamlesi
Ben Sadece Bir JPEG Değilim!
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
Gateio’dan NFT Yorumu: Piyasa Değeri Ne Olacak?
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacklendi! Saatli Bombalar Patlıyor!
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022